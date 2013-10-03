Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 14:19

Общество

Пожаловаться на работу подъемных платформ для инвалидов можно в сети

Фото: mos.ru

Сообщить о неисправности или недоступности подъемной платформы для инвалидов теперь можно на портале "Москва. Наш город". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для того, что сообщить о проблеме необходимо выбрать соответствующую темы в классификаторе проблемных тем. Если на портале отсутствует информация о подъемной платформе, установленной в подъезде, на неисправность можно пожаловаться, приложив к сообщению фотографию платформы.

Кроме того, на портале была обновлена информация о наличии подъемных платформ для инвалидов в подъездах многоквартирных домов.

Сюжет: Портал "Наш город"
инвалиды связь жалобы порталы платформы городское управление

