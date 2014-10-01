СК возбудил дело о снятии инвалида с очереди на жилье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением прав инвалида. Мужчину незаконно сняли с жилищного учета, передает пресс-служба СК по Москве.

Информация о нарушении закона появилась в СМИ, после чего и было решено проверить все сведения. Оказалось, что потерпевший инвалид-колясочник с 2006 года состоит на жилищном учете и имеет право на улучшение условий с учетом льгот. Однако в 2013 году распоряжением департамента жилищной политики и жилищного фонда мужчину с учета сняли. Следствие склоняется к тому, что у ведомства не было законных оснований для подобного решения.

При этом сейчас инвалид проживает в квартире, которую ему предоставили лишь на определенный срок по договору безвозмездного пользования.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Виновным в данном правонарушении может грозить год исправительных работ.

Ранее M24.ru сообщало, что бутырская прокуратура привлекла к ответственности сотрудника опеки, из-за халатности которого в больницу попали малолетние дети.

В ходе расследования было установлено, что с января 2011 года на учете в органах опеки, стоит многодетная семья из шести маленьких детей. При этом все они живут в одной комнате. Родители ребят злоупотребляют алкоголем и совсем не занимаются своими детьми.

14 апреля этого года поступило сообщение о том, что голодные дети уже в течение пяти дней находятся в квартире одни. Полицейские сразу доставили их в больницу. При медицинском обследовании у ребят обнаружили много заболеваний. Так, одна из девочек является инвалидом, потому что еще в три годика упала с пятого этажа. Надлежащий уход ей тоже не оказывался.