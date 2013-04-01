Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 апреля 2013, 14:56

Общество

В Москве обустроят около 50 пешеходных зон

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 50 пешеходных зон планируется обустроить в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на открытии выставки "Комплексный подход к благоустройству территорий города".

"Мы сделаем 40-50 пешеходных зон, в городе будут создаваться "народные парки", а значит, малые архитектурные формы и элементы благоустройства должны быть весьма привлекательными", – сказал он.

Также он отметил, что в Москве продолжится работа по созданию условий для беспрепятственного перемещения инвалидов.

"Мы также признательны тем компаниям, которые думают о том, как граждане с ограниченными возможностями могут обитать в городской среде наравне со всеми. Все это представлено на выставке ", – добавил он.

Напомним, пешеходные зоны планируется создать на Большой Дмитровке (от Тверского проезда до Охотного ряда), Знаменке и Воздвиженке, на улице Каретный ряд вдоль сада Эрмитаж, на Малой Бронной от Садово-Кудринской до Патриарших прудов – вокруг прудов, на участке Сретенка – Большая Лубянка и др.

Ожидается, что общая площадь пространства для любителей пеших прогулок составит 323 480 квадратных метров.

инвалиды улицы Петр Бирюков пешеходные зоны

