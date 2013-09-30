Кирилл Серебренников: "В России знают все о ненормативной лексике"

"Правда 24": Режиссер Кирилл Серебренников - об афоризмах на значках

В гостях у программы "Правда 24" побывал художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. В своем интервью он рассказал о новом театральном сезоне, о том, как его подопечные участвуют в фестивале "Территория", кто из его земляков будет участвовать в программе "Гоголь-музыка", а также о разошедшихся на значки театральных афоризмах.

В новом сезоне Гоголь-центр запланировал сразу 13 премьер, среди них есть и спектакли на классические сюжеты: "Гамлет", "Мертвые души", "Медея". Ждать того, что резиденты Гоголь-центра сохранят каноничность постановок, не приходится. Зрители увидят нового Чичикова и совершенно иного Гамлета.

4 октября состоится премьера музыкального спектакля "Пробуждение весны" – это бродвейский мюзикл по Франку Ведекинду. На сцене много актеров, живой оркестр, играющий музыку американского композитора Дункана Шейка. Песни поют участники "Седьмой студии" и приглашенные артисты.

"Спектакль "Пробуждение весны" очень долго готовился. Ребята почти весь прошлый год учили музыкальный материал под руководством продюсера Маши Кац и музыкального руководителя Армена Погосяна", - сообщил Серебренников.

Постановка рассказывает историю любви молодых людей, которым устанавливают правила взрослые люди. Спектакль нацелен помочь родителям найти общий язык со своими детьми.

В рамках программы "Гоголь-музыка" 20 октября выступит молодая российская группа из Ростова-на-Дону Motorama, исполняющая пост-панк. На Малой сцене подобные мероприятия проходят каждый четверг.

В конце прошлого сезона были созданы значки, на которых написаны строчки из той или иной пьесы, ставшие афоризмами. Например, "Идиоты – люди будущего", "Будет елка? Будет!", "Он мой брат, и я люблю его", отметил худрук.

В спектаклях Гоголь-центра существует ограничение по возрасту в связи с использованием ненормативной лексики. По мнению Серебренникова, в России любой знает все про ненормативную лексику. Вопрос в том, насколько элегантно он ее употребляет.

Помимо проекта "Гоголь+", в рамках которого посетители могут общаться с театралами и задавать им свои вопросы, заработала Медиатека – своеобразная библиотека спектаклей. Любой может прийти туда и взять диск с разными спектаклями мира.