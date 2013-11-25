Неплательщиков и хулиганов могут выписать из квартиры - депутат

"Начало дня на Доверии": Как выписаться из квартиры

Если нужно выписать жильца из квартиры, необходимо отдавать себе отчет, приватизирована ли она или используется по договору социального найма. В первом случае процесс выписки проще, однако и во втором он возможен.

Как рассказала телеканалу "Москва Доверие" глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, выписать из государственной квартиры без предоставления другого жилого помещения можно сделать в нескольких случаях. В частности, снять с регистрации жильца можно, если он систематически не платит по счетам за жилищно-коммунальные услуги, а также если хулиганит или портит жилище.

Если жилплощадь находится в частной собственности, собственник может выписать экс-супруга как бывшего члена семьи. Вместе с тем дети даже после развода с юридической точки зрения не становятся бывшими членами семьи. Таким образом, выписать их нельзя, отметила глава думского комитета.

Кроме того, по решению суда в приватизированной квартире может остаться проживать бывший член семьи, если он стар и болен. Однако в этом случае - выписывать или или нет - могут быть варианты. Все будет зависеть от конкретного случая, сказала Хованская.