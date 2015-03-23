Организатор "Библионочи" - об акции, дневниках как тренде и спецпроектах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До главного литературного события года – "Библионочи" – остался месяц. Она пройдет в ночь с 24 на 25 апреля во всех городах России. В этом году темой акции станут дневники. Почему именно они, а также о главных проектах ночи M24.ru рассказала один из организаторов акции, заместитель директора Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева Александра Вахрушева.

О "Библионочи" в этом году

"Библионочь" – одно из самых знаковых событий в рамках Года литературы. Она пройдет по всей территории России - от Сахалина до Калининграда. В этом году в ней появятся нотки ностальгии. К этому располагает сама тема: "Открой дневник – поймай время", то есть мы расскажем о личных дневниках, о мемуарах писателей-классиков, путешественников, горожан - наших современников. Вместе мы создадим коллективный дневник, историю о том, что происходит сейчас и о том, что происходило с нашими сверстниками десять, двадцать, тридцать и сорок лет назад.

Дневники – это богатейший материал. Работать с ним будут не только библиотеки. В этом году к нам, например, присоединится Дизайн-завод "Флакон" и парк Музеон. И каждый год у нас принимают участие не только библиотеки, но и клубы, театры, книжные магазины и арт-пространства. Это очень приятно".

О выборе темы

"Дневники – это размышления о прошлом, и рефлексия сегодняшнего дня. В последнее время в интернете появилось много проектов, связанных с ней, например, публикация подборок оцифрованных дневниковых записей сообщества Prozito на информационном портале "Медуза", Президентская библиотека имени Бориса Ельцина открыла доступ к электронной коллекции дневников ленинградцев с личными записями о тяжелейшей жизни блокадного города.

Дневник – способ понять себя, зафиксировать свою жизнь, остановить мгновение. Дневник – честный разговор с самим собой, даже если он становится публичным.

История страны складывается из личной истории каждого из нас. Человек узнает историю страны через историю своей семьи. В письмах и дневниках хранится наша коллективная память. Дневники классиков, писательские дневники занимают отдельное место в литературе – это не только источники биографических данных, но и немаловажная часть их литературного творчества, именно в них раскрывается личность, мотивы поступков, характер автора. Но размышления и жизнь каждого отдельного человека – это не может быть не востребовано. Тема очень актуальна. Тем более даже наши страницы в социальных сетях – это, по сути, личные дневники.

В связи с этим нам очень важен проект "Дневник горожанина", инициированный студентами школы культурологи Высшей школой экономики. Студенты собирают новые форматы дневников: записи в социальных сетях и Instagram, фотографии и видеоролики. В "Библионочь" они сделают из них инсталляцию, арт-объект, а также зачитают для широкой публики наиболее знаковые и интересные записи".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проекты

"В этом году будут представлены все наши традиционные спецпроекты, например, "Библиосумерки" – это детский формат, мероприятия которого проходят с шести до девяти вечера. Еще будет проект "Библиофары" или "Путевой дневник". В нем участвуют библиотеки на колесах, библиомобили, которых много в разных регионах. Насколько я знаю, библиотеки Центрального округа инициировали велоквест, что тоже очень интересно.

Программа будет пополняться. Акция рассчитана на добровольное участие, на предложения от совершенно разных организаций, поэтому мероприятий, поступающих самотеком, много. Как правило, только к 10-15 апреля мы можем понимать весь объем акций.

Раз в полтора месяца мы проводим рабочие собрания по библиотекам, чтобы видеть, как выполняются программы, какие проводятся мероприятия. Что-то докручиваем и перерабатываем. Сильные библиотеки, как правило, готовят хорошую программу. Но еще есть районные библиотеки, которые требуют особого внимания. Они находятся в спальных районах, поэтому с этим всегда сложнее.

Но мы делаем акцент на том, чтобы как можно больше библиотек принимало участие в акции и чтобы были охвачены все административные округа Москвы".

Выводы

"Проект оказался востребованным. Россия все-таки литературоцентричная страна, поэтому значение литературы очень важно. Очень многие события связываются с русскими писателями – с классическими или современными. Писатель – значимая фигура в нашей ежедневной жизни.

"Библионочь" мотивирует писателей встречаться с читателями. Это любимый наш формат: авторы приходят в библиотеки и книжные магазины, чтобы встретиться со своими читателями. Да, это происходит и в обычные дни, но "Библионочь" – это литературный праздник, праздник продвижения чтения.

Мы начинали в 2012 году вместе с двумя-тремя книжными сетями. Сейчас это уже другие цифры.

Не мы, а уже нам звонят книжные магазины и издательства, спрашивают о следующих акциях и о возможности участия.

Да и о библиотеках заговорили иначе. Люди поняли, что они могут быть современным институтом, причем востребованным. Сами библиотеки тоже стали вести себя активнее, потому что увидели положительный результат – к ним начала приходить молодежь, которой стало интересно, удобно и комфортно".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

О смене власти

"Команда Сергея Капкова приветствовала нашу акцию. "Библионочь" придумали мы, члены библиотечного сообщества. И была она собрана и спроектирована в социальной сети Facebook самыми активными представителями профессионального сообщества.

Я хочу поблагодарить Сергея Капкова за то, что он нас поддержал, за активное участие Департамента культуры в акциях 2013 и 2014 годов. Это была важная поддержка для московских библиотек.

Мы еще не встречались с Александром Кибовским и не слышали его мнения, поэтому было бы странно делать выводы. Однако хотелось бы, чтобы департамент культуры продолжил поддерживать библиотечные проекты.

Например, чтобы сохранилась грантовая поддержка социокультурных проектов. Впервые конкурсы были объявлены в прошлом году. Надеюсь, что их финансирование не будет изменяться. Грантовые конкурсы хороши тем, что библиотеки получают новый толчок творческой активности. Они волей-неволей участвуют в конкурсе, разрабатывают и представляют свои проекты. Это помогает библиотекарям иначе посмотреть на свою деятельность, привнести новые форматы, а также оценить то, что происходит в других библиотеках.

Это позволяет инициировать события и включаться в общую сетевую активность, взаимодействовать не только друг с другом, но и с парками, музеями, школами, кинотеатрами и другими учреждениями. Библиотеки тем самым становятся активными участниками на актуальной культурной карте города. Это полезный опыт. Поэтому хотелось бы, чтобы грантовая поддержка сохранилась".

Виктория Сальникова