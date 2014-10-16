Директор Cirque Eloize: "Наше шоу – это книжка с иллюстрациями"

В России состоялась премьера шоу iD от Cirque Eloize - давних партнеров и друзей всемирно известного Cirque du Soleil.

Корреспондент M24.ru пообщался с директором и режиссером Cirque Eloize и экс-артистом Cirque du Soleil Жанно Пеньшо. Он рассказал, как комиксы помогают в создании шоу, почему важно прислушиваться к идеям артистов и что общего у всех вестсайдских историй.

В отличие от Cirque du Soleil, Cirque Eloize не погружает зрителей в сказочные миры и фантастические декорации: их шоу - "приземленные" и урбанистичные. iD, например, - это история самого обычного мегаполиса, жители которого вечно куда-то спешат. Основа хореографии Cirque Eloize - это танцы улиц. Здесь есть брейк-данс, паркур, велотриал и прочие направления, в которые органично вписана замысловатая акробатика. Тема iD - любовь между утонченной девушкой и эдаким уличным "сорвиголовой".



- Чем, кроме урбанистических пейзажей и уличных танцев, вы вдохновлялись, создавая iD?

- Комиксами и фантастическими фильмами. Правда, эта "сторона" вдохновения касается скорее не самой идеи шоу, а ее воплощения.

Я просил наших художников, которые рисовали видеопроекции для iD, черпать идеи из фантастики и комиксов. Мне хотелось, чтобы скетчи, которые стали частью визуальной составляющей представления, были эмоциональными, захватывающими.

- iD – первое шоу Cirque Eloize, в котором использованы медиатехнологии?

- Да. И мне хотелось быть как можно более осторожным с ними: важно было не переборщить. На мой взгляд, подобные вещи не должны бросаться в глаза, затмевая артистов.

Я использовал видеопроекции скорее для того, чтобы полнее выразить эмоции, добавить красивых декораций. То же самое касается световых и звуковых эффектов. Они создают среду, но мне хочется, чтобы они были предельно простыми.

Зритель не должен быть ослеплен технологиями настолько, чтобы ему перестали быть интересны артисты. Само представление не должно оставаться позади. Все как с книгой - иллюстрации это хорошо и полезно, но содержание все же важнее.

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

- Как создаются ваши шоу?

- Одно представление готовится примерно в течение года. Сначала придумывается концепция, сама идея. Затем мы проводим кастинг режиссеров, хореографов, артистов и прочих членов команды.

За кастингом следуют воркшопы, на которых мы пробуем соединять танцы с акробатикой, миксуем разные языки тела. Смотрим, как все это выглядит. В процессе воркшопов рождаются номера, которые затем могут дорабатываться.

К примеру, при подготовке iD на одном из таких занятий мы решили соединить уличный танец и нечто более классическое – в результате получился номер, в котором парни танцуют брейк-данс, а девушки "повторяют" их движения, используя технику пластического этюда.

Батист Монтасье, артист шоу iD "В шоу я – один из би-боев. Есть номер, в котором я танцую брейк, а моя партнерша повторяет движения, используя язык пластического этюда. Это своеобразная история любви: она – очень нежная, хрупкая и ранимая, он – сорвиголова".

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

Следующий шаг – это музыка. В случае с iD – еще и видеоряд. Я работал с художниками, которые рисовали скетчи, вдохновляясь комиксами.

Через несколько месяцев подготовки команда приступает к репетициям. Они идут около трех месяцев.

- Вы самостоятельно ставите каждое шоу Cirque Eloize?

- Нет, иногда я выступаю в качестве режиссера, но чаще нанимаю других людей и работаю с ними. Хотя, конечно, я даю им наставления, руковожу творческим процессом.

Сам себя я назвал бы креативным директором: я подбираю режиссеров, хореографов, дизайнеров по свету, костюмам и видео, а затем контролирую и направляю их работу. Идеи для представлений я также придумываю сам.

- В iD есть любовная линия – об отношениях уличного танцора и утонченной танцовщицы. Это очень напоминает сюжет фильма "Шаг вперед"…

- Это достаточно типичная линия любви для вестсайдской истории. А наше шоу – как раз вестсайдское. Все подобные фильмы и постановки, как правило, говорят об одном. iD не стало исключением.

- Ваши артисты могут самостоятельно придумывать и предлагать номера?

- Да, обязательно. У нас есть хореограф, но многие танцы и движения артисты предлагают ему сами. Например, в iD у нас есть номер с уличной "стеной" танцев. Многие движения из этого номера артисты придумали сами.

Мы используем идеи артистов, потому что для нас крайне важно, что они представляют собой, какие они как личности. Не просто же так новое шоу называется iD: это означает "идентификация".

Так что наши выступления – это микс из подготовленной хореографии и идей самих артистов.

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

Нил Майкл "Я исполняю номер на шестиметровом шесте. На этапе создания этого номера меня еще не было в труппе, его исполнял другой артист. Но когда я пришел, то принес, как и любой другой участник iD, свое видение, какие-то свои элементы, фишки".

- Вы не скучаете по тем временам, когда сами были цирковым артистом?

- Я очень долго выходил на сцену – на протяжении 12 лет. Было здорово, я путешествовал с цирком по всему миру. Но пришло время двигаться дальше, делать что-то еще.

Оказаться, имея за плечами артистический опыт, "по другую сторону" сцены тоже очень интересно. Ты участвуешь в проекте с самого начала. Ты придумываешь идею, которая затем превращается в целое шоу.

Я вспоминаю, как концепция, к примеру, того же iD родилась в моей голове, смотрю на то, что у нас получилось в результате, и думаю – вау. Это потрясающее чувство.

Конечно, артистом тоже быть здорово. Ты на сцене – и ты счастлив. Ты в туре – и ты совершенно свободен, ты принадлежишь самому себе, можешь веселиться, тебе не нужно думать ни о чем, кроме своего выступления в шоу. У тебя, по сути, нет никакой ответственности. Это отличная жизнь.

Но у меня такая жизнь уже была, и я успел насладиться ею сполна. Теперь моя работа другая – и не менее интересная.

Шоу iD от Cirque Eloiz можно будет увидеть в ГЦКЗ "Россия" со 2 по 5 ноября. Начало представлений - в 20.00 и в 15.00 (в выходные дни).



Анна Теплицкая