Виктор Крамер: "Мы сыграем спектакль по песням Бориса Гребенщикова"

Питерский режиссер-постановщик Виктор Крамер в этом году руководит творческим проектом "Выпускной в Парке Горького". 23 июня здесь развернется масштабное шоу с участием уличных театров мира. Удивлять публику Крамеру не впервой. Его спектакли в миланском La Scala, лондонском Hackney Empire и парижском Châtelet проходили при полных аншлагах.

Обладатель множества зарубежных и отечественных премий (в числе которых – премия Лоуренса Оливье, премия Эдинбургского театрального фестиваля, "Золотая Маска") также сотрудничал с Большим театром, театром Эстрады, Мариинским театром и театром имени Ленинского комсомола.

Корреспондент М24.ru узнал, как идет подготовка к празднику в парке Горького и когда зрителям представят спектакль на основе песен Бориса Гребенщикова.

- Виктор, как так получилось, что режиссер из Санкт-Петербурга организовывает масштабное шоу для выпускников в Москве?

- Пригласил меня в эту историю Максим Казарновский – руководитель Центра фестивальных программ департамента образования. Идею шоу, в основе которого – четыре времени года, придумали в центре, а затем поделились ею со мной. В художественном плане она интересна тем, что жизнь школьника, как и человеческая жизнь – некий последовательный цикл сезонов – весны, лета, осени и зимы. Каждое время года имеет свою стилистику, звук, запах, саунд. Парк разделен на четыре зоны, что делает путешествие разнообразным. Из романтичной весны, например, можно попасть в энергичную, грозовую осень. Это позволило нам определенным образом деконцентрировать людей, чтобы в одном месте не собирались толпы. В результате весь парк должен стать одной большой сценической площадкой.

- В каком режиме вы работаете над проектом?

- В интенсивном.

- Делаете это дистанционно или приходится приезжать в Москву?

- Стараюсь приезжать как можно чаще. Кроме того, питерские и московские команды проводят скайп-конференции.

- Помимо выпускного в парке Горького вы создаете спектакль по мотивам композиций Бориса Гребенщикова.

- Один из моих любимых на сегодняшний день проектов, который мы делаем совместно с бизнесменом Ростиславом Леонтьевым. Работаем уже третий год. За это время был написан сценарий, разрабатывались декорации, проводился всероссийский кастинг. Сейчас, пока мы с вами разговариваем, артисты проходят различного рода тренинги – прыгают на джемпингах, занимаются акробатикой, поют сольные и хоровые песни, ходят на ходулях. В течение трех месяцев 14 педагогов преподают ребятам все то, чему можно научить артиста большого зрелищного спектакля.

- Почему вы решили ставить спектакль на основе творчества группы "Аквариум"?

- Когда я познакомился с Ростиславом Леонтьевым, он спросил, почему на западе ставят по песням Beatles или АВВА, а у нас – нет. Я ответил, что никто не дает на это денег. Вот он и взялся их найти. Помимо частных спонсоров нам помогают питерские власти. Государство предоставило возможность репетировать на площадке театра "Мюзик-Холл". Дай бог – выпускать спектакль будем на этой сцене.

- И все же, почему именно "Аквариум"?

- Когда выбирали группу, оказалось, что оба мы любим Гребенщикова, а я к тому же с ним еще и знаком.

- БГ вашу идею одобрил?

- Не просто одобрил, он ее везде поддерживает. Когда я еще не понимал. Какого рода сценарий буду писать, мы с ним много на этот счет разговаривали, размышляли, куда двинуть историю. Главный замысел в том, что, ставшие достаточно одиозными, персонажи песен Гребенщикова, оживают на сцене. Все знают и полковника Васина, и капитана Воронина, и старика Козлодоева. Для них мы сочинили историю, такую сказку для взрослых.

- И когда состоится премьера?

- В конце августа мы приступаем к выпускному периоду. Если все будет в порядке, то в конце ноября, сразу после 60-летия Бориса Гребенщикова, мы сыграем премьеру спектакля, который сейчас называется "Музыка серебряных спиц", в Петербурге, а затем и в Москве.

- Возвращаясь к кастингу актеров. В спектакле вы задействовали не только профессионалов, но и самоучек. Не рискованно ли доверять им спектакль?

- Можно делать ставку на разные вещи: на профессионализм, мастерство или на желание. Мой опыт показывает, что зачастую люди, которые хотят намного интереснее работают на сцене, чем люди, которые знают, как работать. Талант выношу за скобки, потому что если человек не рожден для шоу, для театра, то не стоит этим заниматься. Я делал очень успешный в Петербурге проект "Цветные сны белой ночи", в котором участвуют 60 танцоров, вокалистов и акробатов. Практически все они – с улицы. Нет ни одного известного человека. За 2 года 150 спектаклей собирали полные залы. Эти молодые ребята доказали, что их энергия и страсть действуют на зрителя мощнее, чем холодный и выверенный профессионализм. Например, на кастинг приехал грузчик из Рязани, прошел три тура и сейчас репетирует с остальными.

Если вы вглядитесь в рок-музыкантов, то увидите, что очень многие из них – самоделки. Мало кто закончил консерваторию и не все знают ноты. Но парадокс в том, что эти люди собирают стадионы и их песни поет весь мир. Группа Beatles тоже изучала аккорды в процессе творчества.

- Вы являетесь автором множества успешных зарубежных и отечественных программ. Где больше всего нравится работать?

- Интереснее всего ставить в России, я не лукавлю. При этом не могу сказать, что это самая лучшая страна для жизни. Она – для работы. Хочется сделать что-то красивое поперек тех проблем, которые ты наблюдаешь. Возникает потребность противостоять этому безумному ритму и непокою.

- Виктор, в ближайшее время планируете представить новый спектакль зарубежной публике?

- Наверное, полечу в Америку и буду там восстанавливать спектакль, который делал когда-то в Питере – "Село Степанчиково и его обитатели" по Достоевскому. Переговоры начались 4 года назад, но у них все планируется на несколько лет вперед.

А вообще, у меня здесь очень много работы. Моя компания разрабатывает до 8 проектов в год-полтора. Но я стараюсь не брать более двух вещей, связанных с театром, потому что это физически тяжело. Если при создании шоу, я креативный продюсер, то, создавая спектакль, я становлюсь автором и режиссером. Эта работа требует другого механизма и душевного состояния.

- Можете сравнить театральную систему Москвы и Санкт-Петербурга?

- Театральная жизнь в Москве имеет свой плюс – здесь собрались все самые востребованные артисты. Минус – они всегда опаздывают на работу. В Питере люди менее амбициозны, но могут себе позволить быть более углубленными в материал. Застой и расцвет театрального искусства – я не очень в это верю, все весьма условно. Вообще же, художник – штучный товар. Гнобить его надо, чтобы он творил или делать сытым? Загадка. Вот Тургенев был парень не голодный, но вещи писал сильные.

