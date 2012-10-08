Кирилл Серебренников о театре Гоголя, скандале и Пелевине

Кирилл Серебренников - художественный руководитель Театра имени Гоголя рассказывает в "Интервью" о том, какая судьба ждет театр и актеров

В последнее время шумиха вокруг Московского драматического театра имени Гоголя не утихает. 7 августа стало известно, что в театре произошли кадровые перестановки – место худрука, которое в течение 25 лет было закреплено за Сергеем Яшиным, занял молодой режиссер Кирилл Серебренников. Уже через несколько дней труппа театра опубликовала на своем сайте открытое письмо, где выступила категорически против этого назначения. Актеры отказываются работать под началом нового режиссера, обвиняют его в "отрицании русского психологического театра" и попытке расформировать труппу.

Кирилл Серебренников рассказал в студии телеканала "Москва 24" о том, какая судьба ждет актеров и театр.

О скандале

– Я надеюсь, что мы входим в финальную стадию конфликта. Скандал, надо сказать, привлек зрителей. Когда труппа играла последний спектакль из того репертуара, который был до этого, пришло много людей. Журналисты сильно раздували. Но надо сказать, что были люди внутри театра, они и есть, для которых все произошедшее - пиар, возможность давать интервью перед камерами, возможность публиковать гневные посты в Facebook и прочее. Когда начинается работа, скандал заканчивается. Скандал происходит тогда, когда нечего делать – от безделья.

О труппе

– Из около 50 человек труппы я рассчитывал, что в новом "Гоголь-центре" будут работать больше 30 человек. Но, если из них останутся несколько человек, которые пытались меня обмануть, то они не будут работать, будут работать другие. Никого не увольняют. Все ставки сохраняются. Те люди, которые не хотят работать по разным причинам в новом театре, будут с их ставками куда-то трудоустроены.

С каждым человеком я говорил с глазу на глаз. Только этот разговор я считаю возможным. Когда ты выходишь, а перед тобой 50 человек – это толпа, коллективное бессознательное. Я не понимаю, с кем коммуницировать. Я сразу вижу, что вот провокатор, а вот человек, который кого-то пихает вбок, вот люди, которые сидят, опустив глаза. Я понимаю, что разговор здесь не уместен. Здесь уместно объявление, но вот я им и объявил, что увольнять никого не будут, а дальше давайте встречаться по одному или небольшими группами. Сначала я встречался со стариками, заверил, что все будет как при царе-батюшке, что никто их не трогает, они наш золотой фонд, прекрасные люди и замечательные артисты. На них у режиссеров, которые будут работать, большой спрос.

О Пелевине

– Обожаю "Священную книгу оборотня" Пелевина. Я хотел ее поставить второй или третий год в разных театрах, но не получалось, не складывалось. То артисты, которые нужны, не могут, то театр боится. Сейчас будет возможность. Я очень люблю это произведение, считаю его выдающимся. Это будет большой спектакль. Предварительное согласие правообладателей мы обсуждали уже, но непосредственной встречи пока не было. Я надеюсь, что за этот сезон я сделаю вариант инсценировки. Не буду врать, она уже давно начата. Проведены переговоры с артистами, которые могут это сыграть.

30 сентября в Московском драматическом театре имени Гоголя был сыгран последний публичный спектакль – "Ночь перед Рождеством", после чего здание закрылось на четыре месяца на косметический ремонт. Театр возобновит свою деятельность в феврале следующего года, и это будет совсем новая история.