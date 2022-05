Виталий Мутко: "У нас есть методы борьбы против договорных матчей"

"Интервью": Виталий Мутко подвел спортивные итоги уходящего года

Как можно бороться против договорных матчей? В чем слабые стороны законопроекта "О правилах поведения болельщиков"? Об этом и многом другом телеканалу "Москва 24" рассказал министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.

- Hello, Mr.Mutko! Glad to see you here. How are you?

- Thank you. Good, - улыбается Мутко "from heart".

- Вас тема с английским языком уже изрядно достала, наверное?

- Нет, на самом деле, нормально, когда это происходит в таком дружественном тоне. Я понимаю, что многим очень понравился мой английский, - вспоминает министр спорта о тех мгновениях, когда его английская речь принесла России победу в заявке на проведение Чемпионата мира по футболу - 2018.

- Совсем недавно итальянское агентство назвало количество договорных матчей в разных лигах и там называлась цифра в несколько десятков матчей за минувший чемпионат России в ФНЛ и Премьер-лиге.

- Это экспертные вещи.

- Мы сможем с этим как-то бороться?

- Конечно, - уверен министр спорта, - сегодня есть и методы. Странные ставки на тотализаторах рассматривает специальная комиссия РФС, она может проверять, вот как это недавно было с одним матчем, не буду его анонсировать.

- Готовится проект закона о болельщиках. Среди норм, которые могут ввести - покупка билетов по паспорту и запрет злостным нарушителям посещать футбольных матчей. Как эти нормы будут действовать? По каким критериям злостных нарушителей можно выбирать?

Мутко ненадолго задумывается.

- Я убежденный сторонник того, что никакими запретительными и административными мерами мы эту проблему не решим. Закон, который сейчас обсуждается не направлен против болельщиков. Нельзя видеть в болельщиках исключительно правонарушителей. Мы к нему подошли, потому что начали активно готовиться к чемпионату мира 2018-го года. Появляется новая норма - запрет на посещение матчей. Вот и все. Как она будет работать, думаю, посмотрим при разработке.

- В августе следующего года Москва впервые в истории принимает чемпионат мира по легкой атлетике. В следующем году - кубок мира по регби. В 2016 году - чемпионат мира по хоккею. Как все это будет влиять на жизнь москвичей?

- У москвичей появляется шанс увидеть живьем на стадионах великих, выдающихся спортсменов. Допустим, на чемпионате мира по легкой атлетике прийти на арену и посмотреть в финале на Усэйна Болта. Это дополнительная возможность прикоснуться к большому спорту и увидеть выдающихся отечественных спортсменов и мировых звезд. С другой стороны, это шанс для Москвы решить вопросы, связанные со строительством инфраструктуры.

- А вы спортом занимаетесь?

- Я стараюсь поддерживать физическую форму и всем рекомендую, - дает совет министр. - Сам занимаюсь плаванием или на велотренажере. Спорт - это здоровье!

Министр спорта также дал интервью интернет-порталу M24.RU, в котором рассказал о готовящемся сносе "Лужников".