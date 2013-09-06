Алина Сапрыкина о Дне города и новой концепции Музея Москвы

В День города Музей Москвы готовит специальную программу – двухдневный фестиваль. Основная его идея – соединить музейную классику и современную культуру. На мероприятии организуют марафон уличных музыкантов, книжный развал с альбомами и книгами о городе, винтажную ярмарку, мастер-классы и многое другое.

Об особенностях фестиваля, ближайших планах и о новой концепции музея в интервью M24.ru рассказала директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Алина Сапрыкина. Фото: Пресс-служба Музея Москвы

- На музейном фестивале в День города вы объединили музейную классику и современную культуру...

- С одной стороны в фонде музея хранится более одного миллиона экспонатов, с другой - Музей Москвы, переехавший в Провиантские склады, развивается и будет посвящен современному городу: архитектуре, искусству, культуре, урбанистике. Фестиваль, объединяющий эти линии, будет экспериментом, который мы будем концептуально практиковать.

- Выставка, расположившаяся во дворе музея, будет частью фестиваля?

- Да, это первая из выставок, посвященная современной культуре под названием "Мифология Москвы". На ней представлено 10 масштабных инсталляций, созданных молодыми художниками в рамках V Московской биеннале. Рядом будет располагаться выставка ретро-фотографий, рассказывающих историю масштабных уличных праздников Москвы начиная с 1947 года, плюс еще несколько выставочных проектов.

- В фестивале также примут участие уличные музыканты. Как вы их отбирали?

Мы организуем фестиваль артистов, обычно играющих на площадях, в переходах, электричках. Серьезными экспертами было отобрано около 20 таких музыкантов совершенно разных жанров: классика, поп-музыка, шансон, рэп, регги, цыганская песня и даже битбоксеры. Среди них люди, которые всю жизнь играют на Арбате; есть гении, закончившие консерваторию, которые хотят играть в переходах; удивительные поющие бабушки. Это очень московские персонажи, настоящие голоса и звуки города. При этом зрители смогут голосовать за понравившихся исполнителей. Возможно, такой фестиваль станет ежегодным.

Также у нас будет открыта винтажная ярмарка, барахолка старых московских вещей. На ней можно будет приобрести одежду, мебель, сумки, предметы быта, пластинки, фотографии, значки и многое другое. Собирались вещи у антикварных и интернет-магазинов, коллекционеров.

- Как будет работать ЦДК?

"Интервью": Директор музея Москвы Алина Сапрыкина

На экранах, установленных во дворе музея, будет транслироваться видео-арт программа, посвященная городским темам – по вечерам оба дня. В нашем Центре документального кино состоится показ научно-популярных фильмов, организованный совместно с Discovery под названием "Час открытий".

Будут перформансы и театральная программа - мы их представим также рядом с музеем, прямо на Зубовском бульваре. Наши кураторы готовят шоу ходулистов, которые будут у ворот встречать и развлекать гостей мероприятия.

- По дороге в музей, в подземном переходе, наклеены портреты горожан. Это тоже ваш проект?

- Да, в подземном переходе под Садовым кольцом уже открылась наша новая экспозиция, которую прозвали выставкой "картонных москвичей". На старых фотографиях – с конца 19-го до начала 20-го века – в полный рост изображены городские типажи: платочники, блинники, мещане, ямщики, всевозможные торговцы.

Рядом с фигурами висят тексты Гиляровского, исторические описания Москвы и мелкие контрастные изображения – актуальные стрит-арт произведения. Самое удивительное, что когда рядом с фигурами становятся реальные персонажи современности: музыканты, продавцы котят, люди, просящие милостыню, мы видим, что это - те же самые лица, те же выражения, и даже одежда иногда похожа.

- Какие выставки можно будет посетить в День города у вас в музее?

- В залах Музея Москвы сейчас проходят несколько выставок, которые в праздники будут открыты. Среди них - "Мода в зеркале истории": красивейшие наряды 19-20 веков, в том числе городской костюм, старинные аксессуары, а рядом - гравюры, карты, фотографии Москвы. А еще - выставка по истории древней и средневековой Москвы, выставка истории российского банковского дела и выставка одного дома, первой столичной высотки - знаменитого дома Нирнзее. Кроме того, во дворе музея будут проходить лекции, мастер-классы, квесты, игры и программы для детей.

Алина Сапрыкина. Фото: Пресс-служба Музея Москвы

- Какие детские программы сейчас работают? Планируете ли их расширять?

- В музей на экскурсии приходят школьники, изучающие средневековую Москву в рамках учебной программы, и мы планируем расширить детскую часть, открыть новые кружки и студии. Уже в октябре пригласим их в новый детский зал, будет увеличено число программ. Также у нас появится Школа юного москвоведа – это и студия, и "самосоздаваемая" выставка, которая будет обрастать артефактами по мере деятельности, сооружая разные инсталляций из старинных дверных ручек, собирая и реставрируя старые вывески городской рекламы и многое другое. А еще у музея есть редкие школьные программы, например выездная археология. Сейчас этот наш музей-отдел закрыт на реконструкцию, а его выставки и мастер-классы мы вывозим в школы в виде открытых уроков.

Кроме того, мы перезапускаем городское экскурсионное бюро при музее, которое будет проводить не только собственные экскурсии, но и собирать и объединять все то лучшее, что есть в городе, разрабатывать новые маршруты по смысловому или другому принципу. Таким образом, это будут не только услуги, но и серьезный информационный портал по Москве, через который можно будет найти и заказать нужную экскурсию.

- Как будет работать музей осенью?

- С 1 сентября музей работает до 20:00 – это наш маленький "прорыв", потому что до сих пор музей, как и многие музеи города, работал до шести вечера, а теперь люди могут вечером после работы или учебы зайти посетить наши выставки. В конце октября – начале ноября откроются три новые экспозиции в Музее Москвы, в том числе большая выставка по истории Зарядья.

- Какие изменения ждут посетителей?

- В целом, сейчас мы работаем скорее над стратегией, над подходами к новой концепции музея. В то же время идут профессиональные инженерные и архитектурные обследования зданий. В плане пространств основная идея - возвращение к историческому облику нашего комплекса, ведь Музей Москвы находится в уникальном архитектурном памятнике Провиантских складов - это первая половина 19 века, ампир. У нас три масштабных корпуса и кордегардия (небольшое бывшее караульное здание с колоннами - прим.ред.) посередине.

Когда будет восстановлена прежняя двухэтажность корпусов, мы получим достойные залы с высоким потолком и прекрасным объемом (сейчас в здании музея три этажа - прим. ред.). Останется только превратить их в настоящие современные выставочные пространства с экспозициями высокого уровня и всем тем, что должно быть в актуальном музее. А в нашем случае - еще и в имиджевом музее, так как это очень большая ответственность - создавать музей, посвященный Москве.

Перформанс ходулистов будет проходить 7 сентября с 17:00 до 19:00. Выступление музыкантов состоится 7 и 8 сентября с 16:00 до 20:00, выставки будут открыты до 22:00. Вход на все мероприятия свободный.

Дмитрий Кокоулин