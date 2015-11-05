Некаменная и небетонная: зачем фотограф отыскал 500 деревянных домов в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кирилл Лебедев – инженер-химик по образованию и фотограф по призванию. Он поставил себе сложную, но безумно интересную задачу – найти и сфотографировать все деревянные дома Москвы. Этому Кирилл посвятил последние полтора года своей жизни.

Встретившись с фотографом, корреспондент сетевого издания m24.ru узнал, сколько деревянных домов сохранилось в столице после пожара 1812 года, где находится самая старая церковь из дерева и почему в случае с архитектурой нельзя верить интернету.

– Кирилл, вы уже сфотографировали около 500 деревянных домов в пределах МКАД. Что вас сподвигло на такую грандиозную работу?

– Идея возникла очень давно, еще в прошлом веке. Я работал тогда в центре города и часто выходил в Замоскворечье. Там сохранилось много деревянных домов, на тот момент их было еще больше, и они меня уже тогда удивляли. Периодически я пытался начать эти съемки, но все как-то не срасталось, технологически не был готов, времени не хватало. А потом я ушел из "Газеты" (Кирилл работал штатным фотографом в "Газета.ру" – прим. m24.ru), и образовалось свободное время.

Начал я снимать, еще когда работал в "Газете", но тогда снимал на телефон. Ездил по работе и фотографировал все, что попадалось по дороге. А сейчас я уже 1,5 года там не работаю и активно занимаюсь этим проектом.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– То есть вас заинтересовала история деревянного строительства?

– Меня удивляет сам факт, что эти дома сих пор сохранились. Я в них вижу что-то особенное. Может быть, это связано с моей дачей – у меня дом послевоенной постройки. Про вещи говорят, что 50 лет прошло – и они становятся антиквариатом. К домам, наверное, тоже можно это применить.

– Вы начали свое фотоисследование с центра города?

– Первым был дом на улице Гастелло, 5, построенный в начале XX века. Я несколько раз пытался его сфотографировать. Несколько раз приезжал в Сокольники, но та сторона, с которой его можно снять, все время оказывалась в тени.

Я уезжал, приезжал в другое время, когда здание предположительно могло быть хорошо освещено, приезжал снова, но оказывалось, что оно в тени здания напротив. Я ждал, пока тень уйдет, и тут набегали тучи. Только раза с пятого мне удалось сфотографировать этот дом.

– Как вы обычно ищете историю дома? Используете архивы или хватает интернета?

– Интернет, конечно, помогает, но не всегда. Взять хотя бы случай с этим домом на улице Гастелло. В интернете везде пишут, что это дом велосипедного мастера Родина. А оказалось, что на тот момент, когда дом построили, никакого велосипедного мастера по фамилии Родин в Москве не было.

Есть такие справочники – "Вся Москва". Они выпускались регулярно, и, основываясь на них, можно найти подтвержденные данные о собственниках. Интернет помогает что-то найти, от чего-то оттолкнуться, но потом нужно все равно искать подтверждение.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– А сам процесс поиска домов – как он происходил?

– Было много интересных находок, зачастую просто случайных. Пару раз помогало предчувствие, что вот здесь нужно повернуть, и это срабатывало. А сейчас у меня в коллекции уже около 500 домов.

Деревянные церкви я не учитываю, потому что они не считаются жилыми сооружениями. Некоторые старые церкви я снимал, но не те новоделы, которые строятся сейчас по программе "200 храмов". Самая старая деревянная церковь находится за Сокольниками, это храм Преображения Господня на Краснобогатырской улице. Он был построен в конце XIX века.

– Какие здания вас особенно удивили?

– Есть малоизвестный объект в районе Ясенево, усадьба Узкое, между Профсоюзной и Ленинским проспектом. Там с одной стороны находится санаторий РАН, свободный доступ туда закрыт, но если зайти с другой стороны, то попасть в усадьбу можно. Сейчас там только местные с детьми гуляют. Мне удалось туда попасть и сфотографировать это совершенно удивительное здание. Усадьба, правда, в запущенном состоянии, куски краски висят на доме.

На улице Тимирязевской в поселке Соломенная Сторожка (поселок, спроектированный архитектором Карлом Гиппиусом в конце 20-х годов прошлого века – прим. m24.ru), есть удивительный деревянный дом в стиле модерн – мой, наверное, самый любимый. Мне удалось пообщаться с его хозяином, ему понравилась моя идея, и он пригласил меня к себе поснимать.

Я бы сказал, что дом построен в стиле ар-нуво, но хозяин говорит, что это американо. Я пытался найти про этот стиль хоть что-то. Оказалось, что есть один деревянный дом на Ленинградке, дача некоего Насенкова. Туда доступа вообще нет, но говорят, что построен он как раз в том же стиле.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Среди сохранившихся деревянных домов какие попадаются чаще всего? Жилые, административные?

– Больше всего жилых. Это за счет того, что в Москве до сих пор сохранилось несколько крупных поселков. В Поселке художников (находится недалеко от станции метро "Сокол" – прим. m24.ru) больше десятка деревянных домов. Троице-Лыково – огромный поселок, в нем сохранилось около сотни деревянных домов. Поселки Речник, Серебряный Бор.

– А вот в центре, наверное, жилых деревянных домов уже практически нет.

– Да, в центре их практически не осталось. Есть два жилых дома в Замоскворечье. Один из них – в 1-м Казачьем переулке – просто неземной красоты. Это здание состоит из двух частей: одна часть как барак, правда, великолепно отремонтированный, а к нему – пристройка невероятной красоты в стиле ар-деко.

Совсем недавно это здание продавали за какие-то невероятные деньги и даже вроде продали. Сумма называлась в районе 200 миллионов рублей за 200 квадратных метров.

– Сложности с доступом на ту или иную территорию во время съемок бывают?

– По-разному. Если есть забор, то с доступом практически всегда сложно. В частные дома попасть целая проблема. В Серебряном Бору есть потрясающий дом, правда новодел, но заслуживающий внимания. Снять его практически невозможно, там забор в два моих роста. А выходить на собственника – зачем мне это нужно?

В Замоскворечье есть один дом, к которому я вообще не знаю, как подобраться. Снаружи я его снял, а как подойти ближе – непонятно, входа я так и не увидел.

– А вы интересуетесь историями людей, которые живут в сохранившихся деревянных домах?

– Конечно, но информацию, к сожалению, не всегда удается добыть. Бывает, что хозяева агрессивно реагируют на съемки. Из тех историй, что мне удалось узнать, можно вспомнить дом в стиле модерн в поселке Соломенная Сторожка, про который я уже рассказывал. Дом находится в прекрасном состоянии. Нынешний хозяин купил его недавно, он сценарист, живет там с семьей.

Сейчас кризис, с работой у него сложно, как и у многих, но он нашел прекрасный выход из сложившейся ситуации. Я наткнулся на объявление в интернете, где он предлагает снимать кино в своем доме. И сейчас там действительно снимают кино. А оплата у студий очень хорошая за день съемок.

Была история с дедом в Нижних Мневниках. Там поселок, который будут сносить под Парламентский центр. Дед старый, работает сторожем на фабрике неподалеку. Официально за его дом уже была выдана квартира, но он все еще там живет. Этого дома нет ни на одной карте.

– Строят сейчас в Москве деревянные особняки?

– Строят, но редко. В "Речнике" (садовое некоммерческое товарищество в Крылатском), например, сейчас строят огромный сруб, метров на 500. Там же как получилось – дома сносили, сносили, потом вроде бы дали отбой. Но многие местные жители были насколько напуганы, что решили разобрать свои деревянные дома. Кто-то потом вернул их на место.

– Какой деревянный дом в Москве самый старый?

– Дворец Шереметьева в Кускове. Вообще в Москве есть штук пять деревянных домов, которые пережили пожар 1812 года. Самый известный из них – Дом Сытина на Пушкинской. Еще по поводу одного дома – на Электрозаводской – ходят споры. Говорят, что он 1780 года постройки, но я мало верю в эту версию. Значительная часть из сохранившихся деревянных зданий – постпожарные дома, 1820-х годов постройки.

– Как сейчас обстоят дела с реставрацией?

– Сейчас самая лучшая ситуация за весь период, что я занимаюсь это темой. Несколько домов находится в очень плохом состоянии, тот же Дом Сытина. Но сейчас действует программа московского правительства "Рубль за метр". И особняк Сытина попал в эту программу. Насколько мне известно, он вызвал очень большой интерес, на торгах за него шла борьба.

Есть несколько домов, например, деревянное здание вокзала на станции Подмосковная (находится в километре от станции метро "Сокол" по адресу улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 2, является предшественником Рижского вокзала – прим. m24.ru), которые вряд ли удастся сохранить.

Здание вокзала горело и сейчас находится в заброшенном состоянии, хотя это памятник архитектуры. Еще есть проблемное здание в Замоскворечье по адресу Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1. Его завесили непрозрачной тканью, и оно просто гниет.

– У вас выходит сборник "50 красивейших домов Москвы". Сложно, наверное, было отобрать из такого большого количества зданий только 50…

– Сложность возникла другого толка. Очень много типичных зданий, а особенных мало. Среди прочих туда вошли дворец в Кускове, усадьба Узкое, вышеупомянутый дом на улице Гастелло. Также в сборнике много зданий, расположенных в Замоскворечье.

Меня многие спрашивают, будет ли альбом "Все деревянные дома Москвы". Но я пока не совсем представляю, как это можно сделать. Прежде всего, это очень дорого. Себестоимость одного экземпляра нынешнего сборника получилась 1200 рублей, там 56 полос (деньги на сборник собирались путем краудфандинга – прим. m24.ru). А если это будет 500 полос, стоимость получается запредельная.

Вообще изначально я не планировал выпускать сборник, занимался этой темой для себя. Когда дело дошло до полноценного издания, пришлось даже обратиться за помощью к москвоведу.

– Как вы планируете распространять экземпляры своего сборника?

– Почти все уже расписаны, их получат те, кто финансировал этот проект через краудфандинг. Мне останется с десяток экземпляров.

– Есть еще неохваченные объекты или вы уже сфотографировали все деревянные дома в пределах МКАД?

– Я уверен, что есть еще дома, о которых я в принципе не знаю. И есть домов десять, про которые я знаю, но не могу туда попасть. Где-то это частная собственность, где-то – подведомственные объекты, такие как больница РЖД или пост ГАИ на Ленинских горах. Последнее здание трехэтажное, а это довольно редкое явление, потому что в Москве редко можно встретить деревянные дома выше двух этажей.

Не так легко обеспечить прочность деревянной конструкции, поэтому обычно они невысокие. Пожарная безопасность тоже играет роль.

– Были ли подобные проекты раньше? Вы интересовались этим вопросом?

– Подобных проектов не было. Можно найти в интернете что-то похожее, но там никто не ставил себе целью найти все деревянные дома. Друзья еще мне предлагают записать истории людей, которые в них жили и живут. Но если было тяжело снять эти 500 домов, то уж истории людей собрать еще сложнее. В рамках хобби я точно не буду этим заниматься.

Дарья Вениславичева