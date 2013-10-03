Антонио Бандерас: "Я ассоциирую себя с актерами передвижного театра"

"Правда 24": Антонио Бандерас - обожаю жить на съемочной площадке

В гостях у программы "Правда 24" побывал всемирно известный актер, продюсер Антонио Бандерас. В своем интервью он рассказал о дружбе с Педро Альмодоваром, о своем новом анимационном проекте "Джастин и рыцари доблести" и дочери, которая запрещает знаменитому папе помогать ей в актерской карьере.

Известный испанский актер Антонио Бандерас представил в четверг в Москве анимационный фильм "Джастин и рыцари доблести", где выступил продюсером, а также озвучил одного из героев.

"В фильме "Джастин и рыцари доблести" мы хотели показать приключения с юмором и принципами, ценностями", - сказал Антонио Бандерас. По его словам, главный герой картины Джастин борется с миром правил, который, по его представлениям, не имеет смысла. "Джастин хочет вернуться в эпоху романтизма", - добавил он.

Говоря об испанском режиссере Педро Альмодоваре, Антонио Бандерас отметил, что он сыграл огромную роль в его жизни. Именно благодаря Альмодовару Антонио взял фамилию своей матери Бандерас. "Педро Альмодовар сыграл ключевую роль в моей карьере. Он научил меня многому", - сказал актер.

По его словам, картина "Кожа, в которой я живу" стала вершиной их совместной работы. "Лично я думаю, что это отражение нашего создания, творения. Сотворение своей вселенной, где режиссер может стать творцом", - отметил Бандерас, говоря о фильме. Он также добавил, что общение с Альмодоваром не ограничивается только съемочной площадкой. "Да, мы друзья с Педро. Все время поддерживаем контакт", - сказал испанский актер.

"Мне нравится то, что в своей профессии я могу постоянно меняться в разных людей, в разном стиле. Но я не из тех актеров, кто заботится только о своей карьере. Я больше ассоциирую себя с актерами передвижного театра", - подчеркнул Антонио Бандерас.