Человек-Добро в Москве: "Меня задерживают за пропаганду счастья"

"Вечер с Ксенией Соколянской": Человек-Добро о впечатлениях от Москвы

Из Петербурга в Москву приехал Человек-Добро. В северной столице этот персонаж знаком многим горожанам. Около 8 утра он регулярно появляется на разных станциях метро с табличками, на которых написаны оптимистичные пожелания, например, "Доброго утра". Человек-Добро не любит афишировать свою личность. Он носит маску и называет себя Esta.

Полицейские доброжелательного молодого человека не жалуют. Только в Москве Esta задержали дважды: попросили предъявить документы и убрать табличку.

Корреспонденты телеканала "Москва 24" узнали, почему Человек-Добро не оставляет своих попыток дарить людям радость.

- Как Вас встретила Москва?

- Нехорошей погодой. Меня обвиняли в том, что привез с собой питерские дожди. А в целом, мне понравилось, радушный прием. Сразу же пригласили на какой-то концерт. Но когда я спустился в метро, там началась другая история.

- Как реагировали на Ваше появление с табличкой полицейские?

- Зачастую меня просят выключить табличку и подняться наверх, мотивируя запретом на рекламную деятельность. Но я ничего не рекламирую. Тогда мне указывают на пропаганду. Получается, я пропагандирую счастье. Неужели это так плохо и в этом есть что-то противозаконное?

За те 2 года, что меня задерживали в Питере, полицейские ни разу не брали на себя ответственности — не подписывали протокол. То есть они не указывали пункт в законе, который я нарушаю.

- В пресс-службе Москвоского метрополитена нам рассказали, что Вас можно привлечь к административной ответственности, если в час-пик Вы с табличкой затрудняете пассажиропоток.

- Я не мешаю пассажирам, не стою в центре зала. Однажды позвонил в центральное управление метрополитена и спросил, если куплю участок в метро, могу ли я там стоять. Мне ответили, да. Выходит, все сводится к материальному.

- Почему Вы не откажетесь от своей затеи, постоянно сталкиваясь с такими трудностями?

- Делать что-либо хорошее всегда сложно. Проще выплеснуть негатив. Люди не готовы показывать свои эмоции.

- Где Вы находите больше понимания: в Москве или в Санкт-Петербурге?

- Москвичи более открыты, у вас больше солнца. У нас люди замкнутые.

- Как часто радуете горожан пожеланиями?

- В Петербурге стою с табличкой каждый день кроме праздников и выходных.

- А табличек у Вас много?

- Да, наверное, нужно сделать отдельную комнату для них.

- Если бы Вы шли по улице, какое пожелание хотели бы увидеть?

- Мне нравится "Миру — мир". Пусть люди по-человечески относятся друг к другу.