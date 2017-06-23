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23 июня 2017, 09:17

Ж/Д и вокзалы

Интервалы движения поездов увеличили на МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) с направлением движения против часовой стрелки следуют с увеличенными интервалами, передает корреспондент сетевого издания m24.ru.

На станциях кольцевой железной дороги транслируют объявления о задержке составов по техническим причинам.

По данным пресс-службы МЦК, интервал движения увеличен между двумя "Ласточками". Чтобы сократить разрыв в движении, железнодорожники уже выпустили на линию резервный электропоезд. Остальные поезда следуют с обычными интервалами, добавили представители железнодорожного кольца.

интервалы движения ж/д и вокзалы
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