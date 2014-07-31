Участковые начнут принимать жалобы по Skype

Фото: ИТАР-ТАСС

Все участковые в Москве до конца года получат планшеты, с помощью которых смогут общаться с жителями своих районов по Skype. Об этом M24.ru рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. В Москве сейчас работают 2612 участковых уполномоченных полиции.

"Как только участковым выдадут планшеты, мы планируем организовать электронные каналы связи с жителями. В том числе рассмотрим вопрос общения и консультирования жителей по интернету. Возможно, с использованием Skype или аналогичных программных систем", – сказал Якунин.

Жители смогут жаловаться участковым на нарушения общественного порядка, а участковые – отчитываться перед ними о своей работе. "Будем разрабатывать варианты взаимодействий, удобные жителям", – пояснил начальник московской полиции.

Уже сейчас с участковыми проводят занятия, на которых им рассказывают, как лучше общаться с жителями и по каким принципам выстраивать предстоящий отчет о результатах работы.

В Москве работают 2 612 участковых уполномоченных полиции. В 40 территориальных органах в сентябре-октябре планируется внедрять программное обеспечение Сервисов обеспечения охраны общественного порядка (СООП). Это даст участковым доступ к различным информационным базам с использованием стационарных компьютеров и планшетов.

Участковым необходимо держать обратную связь со "своими" жителями в максимально оперативном режиме с помощью доступных современных средств, считает член Общественного совета при прокуратуре Москвы Елена Альшанская.

"Для молодежи такие средства связи гораздо удобнее. В дальнейшем можно выделить специального сотрудника – „онлайн-участкового“, который бы оперативно отвечал на вопросы граждан и принимал жалобы. Но это может потребовать серьезных ресурсов. Главное, чтобы онлайн-ответы не расходились с реальной практикой работы отделов по этим же вопросам и жалобам", – отметила Альшанская.

В свою очередь член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Жарков считает, что, кроме электронного взаимодействия, участковые не должны забывать и о личном общении, ведь жители старшего поколения вряд ли смогут общаться по Skype. На начальном этапе сеансы онлайн-общения с участковыми должны заранее анонсироваться, чтобы жители знали о такой возможности.

По его словам, участковые решают много вопросов, связанных с документами. "Например, чтобы продлить лицензию на хранение оружия, надо получить рапорт осмотра оружия у участкового, а также предоставить ему сертификат на сейф, что удобнее было бы сделать по электронной почте. В перспективе полиция могла бы принимать заявления от граждан в режиме онлайн", – отметил Жарков.

Напомним, что участковые будут отчитываться о своей работе перед жителями прямо во дворах, а не в полиции. Чаще всего москвичи жалуются участковым на шум, проживание иностранцев и посторонних людей в соседних квартирах. Районных полицейских ждет еще одно нововведение: участковых Южного административного округа Москвы переселят в квартиры, расположенные на тех участках, где они работают.

Ирина Кащеева