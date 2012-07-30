Закон о создании "черного списка" сайтов вступил в силу

Согласно закону, будет сформирован список порталов, которые содержат опасную информацию. Речь идет о детской порнографии, инструкциях по суициду и по изготовлению наркотиков. Такие сайты могут быть блокированы в досудебном порядке

Сегодня вступает в силу закон создании в России единого списка доменов и сайтов с противоправным контентом. Документ опубликован в "Российской газете".

Закон предусматривает создание "черного списка" сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. Прежде всего, речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда.

Согласно документу, сайты и страницы не будут попадать в реестр автоматически. Надзирающий орган (Роскомнадзор) возложит на некоммерческую организацию обязанности по мониторингу сайтов с противоправной информацией. После обнаружения таких сайтов НКО будет передавать сведения в Роскомнадзор, который в свою очередь должен предупредить владельца интернет-ресурса об обнаружении нелегального контента. Если в течение суток тот не отреагирует и не удалит материал, это должен будет сделать хостинг-провайдер. Если он также бездействует, страница попадает в "черные списки".

Решение о включении в реестр можно будет обжаловать в суде в течение трех месяцев.

Ведомство будет также следить и за другим противоправным контентом в интернете, таким как пропаганда войны или разжигание межнациональной розни, передает РИА Новости. В этом случае ресурс будут включать в реестр только по решению суда.