Скоростной "Чебурашка": Россия может создать свой интернет

"Вечер с Алексеем Вершининым": Россия может создать свой интернет

Сенатор Совета Федерации предложил создать в России собственный интернет вместо всемирной паутины, которой мы пользуемся сейчас. Назвать его могут в честь знаменитого мультипликационного героя "Чебурашки".

В самом деле, отличная идея - назвать наш собственный внутренний интернет Чебурашкой. Можно пойти и дальше: для независимой российской платежной системы сгодится имя "Кащей". Он же над златом чахнет и, что плюс: бессмертный. И всем этим будет управлять наш умный супер-компьютер "Иван Дурак". И тогда наверняка вдруг наступит всеобщее сказочное счастье.

Рассмешившее многих название "чебурашка" для закрытой российской информационной сети, если говорить серьезно, вполне вписывается в популярную национальную традицию. Речь идет об отечественном военно-промышленном комплексе.

Секретность, помноженная на хорошее чувство юмора разработчиков, привела к тому, что на вооружении Российской армии состоят артиллерийская система "Гиацинт", самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк". А есть еще системы управления вооружениями: "Фантасмагория", "Виварий" и "Капустник". Безусловно, лучшей шуткой оборонщиков является тяжелая огнеметная система "Буратино".

А самое забавное, что предложение сенатора Кавджарадзе по сути построено по классической схеме известного анекдота про ожившего Сталина, который ставит на голосование два предложения - расстрелять Политбюро и перекрасить стены в зеленый цвет. Вот, судя по всему, название "чебурашка" в нашем случае и есть зеленый Кремль. А по первому вопросу - возможен ли наш, "внутренний, локальный, отрезанный от мира интернет"?

Судя по всему речь идет не о замене привычной нам глобальной сети, а о создании некоей специальной служебной коммуникационной системы, которой могло бы пользоваться, к примеру, ученые России, Белоруссии и Казахстана, чтобы не допустить утечки информации при разработке новых технологий.

Эти опасения вполне очевидны. Разоблачения того же Сноудена показали, что абсолютная защита данных в интернете невозможна, коммуникационные компании с легкостью предоставляют спецслужбам доступ к электронной почте клиентов. А любые ресурсы блокируются даже самыми демократичными демократиями - достаточно вспомнить, как внезапно был отключен видеохостинг крупнейшего российского англоязычного телеканала.

А вообще "Чебурашка", без иронии, название хорошее. Смешное. И сразу заранее понятен глагол, который придется употреблять в те трагические моменты, когда сеть подвиснет или упадет. Ну да - она "чебурахнулась".

Николай Петров