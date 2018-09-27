20 лет Google: самое интересное – о главном поисковике

Сегодня свое двадцатилетие празднует Google. Самый крупный поисковик мира и один из главных символов цифровой эпохи. Ему мы обязаны и появлением нового глагола "гуглить", уже занесенного в авторитетный Оксфордский словарь английского языка. Каждый из нас пользуется Google или его аналогами каждый день. О том, как поисковая система стала зеркалом культурных и общественных трендов – в материале портала Москва 24.

Ответ на все вопросы

Ежедневно Google обрабатывает более миллиарда поисковых запросов. Начинавшийся как учебный проект студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина, сегодня он превратился в поисковую систему, на долю которой приходится почти 80 процентов всех мировых поисковых запросов.

Учитывая популярность своего продукта, руководство компании быстро пришло к выводу, что статистика самых популярных поисковых запросов может представлять интерес не только для социологов и других ученых, но и для обычных людей. Так, в 2001 году и появился проект "Google тренды", представляющий собой ежегодный рейтинг поисковых запросов по разным категориям в разных странах мира.

Вопрос номер один по всему миру – "Какой у меня ip адрес?" – каждый месяц сервер получает более трех миллионов раз. Другие из десятка самых популярных вопросов – "Сколько сейчас времени?", "Как завязать галстук?", "Как похудеть?" и "Когда день матери?"

Видео: youtube.com/googledoodles

В статистике самых часто задаваемых вопросов есть и более курьезные. Например, целая серия о пищевых предпочтениях собак – вопросы о том, едят ли собаки бананы, яблоки и виноград, входят в десятку самых задаваемых из раздела "могут ли".

Почему существует високосный год?

Почему мы должны взять вас на эту работу?

Почему кошки боятся огурцов?

Почему собаки едят траву?

Почему кошки мяукают?

Почему я женился/вышла замуж? Интересующихся причинно-следственными связями занимают, прежде всего, такие вопросы:



Из раздела вопросов, касающихся дат, пользователи чаще всего хотят выяснить, когда отмечают День матери, День отца и Пасху. А вот запрос со словом "какой" почти полностью посвящен популярным тестам. Ежемесячно более двадцати двух тысяч людей желают пройти тест "На какую из диснеевских принцесс ты похожа". Столько же людей хочет узнать, с кем из покемонов они ассоциируются, чуть меньше – на кого из персонажей поттерианы и сериала "Друзья" они похожи больше всего. Другой животрепещущий вопрос: "На какой стороне расположен аппендикс?"

Но это все из категории "вечного". Актуальные же вопросы меняются ежегодно и даже ежедневно. В данный момент более семидесяти тысяч людей в месяц пытаются узнать, кто расфолловил их в Instagram. Правда, этот вопрос не так популярен по сравнению с желанием заработать деньги онлайн – этой целью задаются в два раза больше людей.

Символ года

Для анализа эпохи Google каждый год собирает списки из "слов года", наиболее интересующих людей в мире и отдельных регионах. Такие слова публикуются в конце каждого года. В России в прошлом году главными событиями и явлениями стали: жеребьевка чемпионата мира по футболу, чемпионат мира по хоккею, спиннер и пятерка популярных реперов (Oxxxymiron, Face, Гнойный, Хаски и Фараон). Также люди пытались выяснить, что такое хайп, фиаско, лобогрейка и эщкере, а из руководств искали инструкции к следующему: как начать майнить, худеть, затеять свой бизнес и ремонт.

Во всем мире тренды были немного другие – больше всего внимания получили ураган Ирма, iPhone 8 и iPhone X, биткойны и солнечное затмение. Среди персон самым большим вниманием пользовались главные ньюсмейкеры года – Меган Маркл, Харви Вайнштейн и Кевин Спейси. Из фильмов самыми "гугловыми" стали "Оно", "Чудо-женщина" и "Красавица и чудовище", а из рецептов – способы приготовления куриной грудки и турецкого хлеба.

Сегодня список трендов Google – настоящая машина времени, благодаря которой можно окунуться в ностальгию, воскресив в памяти главные явления того или иного года. Например, в 2001 самыми "востребованными" именами были Нострадамус, Усама бен Ладен, Эминем и Майкл Джексон. Из фильмов – "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Среди музыкальных групп наибольший интерес вызывали The Beatles, U2 и 'N Sync. В спорте популярнее всех была Анна Курникова, а в шоу-бизнесе – Бритни Спирс, Памела Андерсон и Дженнифер Лопес.

В России с ростом популярности интернета в 2008 году задавались вопросами: "Кто такие Ктулху и Дэвид Блейн?", интересовались также тем, как изменить цвет глаз, волос и голос, а самыми "гуглимыми" персонами были "Ранетки", Дима Билан, Владимир Путин и Бритни Спирс.

Дудлы

Вместе с поисковой системой двадцать лет исполняется и дудлам – картинкам, представляющим собой видоизмененный логотип компании и посвященным большим событиям, праздникам и юбилеям. Дудлы были придуманы создателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Сегодня проект Google Doodle уже не ограничивается картинками, а включает видео, слайд-шоу и интерактивные игры.

Первым дудлом в истории стал логотип, посвященный фестивалю Burning man, самым первым "международным" – дудл ко Дню взятия Бастилии. За двадцать лет команда художников создала более двух тысяч дудлов, с архивом которых можно ознакомиться на посвященной им странице. А на Youtube можно посмотреть и видеодудлы. Среди них, к примеру, есть посвященные столетию Транссибирской магистрали, Жоржу Мельесу и двадцатипятилетию со дня падения Берлинской стены.

Лиза Минаева