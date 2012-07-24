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Технологии

24 июля 2012, 16:38

Сайты московских госструктур могут переехать на один хостинг

интернет здравоохранение образование Единый центр хранения данных связь власть наука и инновации

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опубликовал для общественного обсуждения примерный список требований к интернет-ресурсам подразделений правительства Москвы, муниципалитетов и подведомственных организаций. По информации РБК Daily, в документе говорится, что сайты московских госструктур (их около 4 тысяч) должны будут соответствовать единому шаблону, корректно работать во всех популярных интернет-браузерах, правильно отображаться на экранах мобильных телефонов и уметь противостоять DDoS-атакам.

Как добавляют в самом департаменте, всем государственным московским сайтам предложат переместиться в единый центр обработки данных (ЦОД), находящийся под управлением ДИТ. "Сейчас многие столичные департаменты имеют свои соб­ственные хранилища данных под свои сайты и веб-ресурсы, и каждое из этих ведомств тратит на их содержание государственные средства. Если перевести их ресурсы в единый ЦОД, то только на эксплуатации оборудования можно будет сэкономить до 60 млн руб. в год (40% стоимости)", — отмечают в пресс-службе департамента. Как оценивает начальник отдела инженерных решений компании "Техносерв" Александр Переведенцев, стоимость создания такого ЦОДа может составить от 50 миллионов долларов.

Кроме того, столичные власти собираются создать дублирующий центр, где будут храниться архивы на случай потери данных. Этот центр может стать и дополнительным хранилищем после заполнения нынешнего архива.

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