В Роскомнадзор стали чаще жаловаться на призывы к суициду в интернете

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За неделю в три раза выросло количество обращений в Роскомнадзор, связанных с описанием суицида в интернете. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

"За последнюю неделю поток обращений на "горячую линию" Роскомнадзора по направлению "описание способов самоубийства, призывы к самоубийству" увеличился более, чем в три раза (по сравнению с первой неделей мая)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ссылки с такой информацией будут внесены в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов по результатам экспертизы.

Ранее в "Новой газете" была опубликована статья о закрытых сообществах в соцсетях, в которых подростков якобы намеренно доводят до суицида. По данным Агентства "Москва", Роскомнадзор совместно с Роспотребнадзором проверит изложенные в статье факты.

Администрация "Вконтакте" приняла решение, что вместо удаленных сообществ о суициде появится ссылка на психологическую помощь. Если группу заблокировали за поощрение суицида, при попытке войти в нее пользователь увидит ссылку на проект "Твоя территория.online" – круглосуточная онлайн-помощь психологов. Там специалисты смогут ответить на вопросы подростков и попробуют помочь разобраться в сложных ситуациях.