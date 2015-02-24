8 миллионов москвичей пользуются интернетом - Ермолаев

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На данный момент интернетом в столице пользуются 8 миллионов москвичей, сообщил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"8 миллионов москвичей в настоящее время пользуются интернетом. Это крайне высокий показатель. В Москве сейчас самый дешевый интернет, и при этом его скорость достаточно высокая", - отметил Ермолаев. По его словам, наблюдается и высокий рост в области IT.

Кроме того, Ермолаев напомнил, что город оснастил за свой счет 123 общежития, а в этом году сеть планируется провести еще в 50 общежитий. Помимо этого, интернет появился и в 20 городских парках, сейчас ведется работа по оснащению Wi-Fi велодорожек.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в городе

Ранее Ермолаев рассказал M24.ru, что столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

Речь идет о развертывании проекта под условным названием CityWi-Fi, в рамках которого планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных. При этом глава ведомства не уточнил объем инвестиций и операторов, участвующих в консультациях.

По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу. "Всем нужно смотреть видео в онлайн, а в рамках грядущего ЧМ-2018 огромному количеству желающих захочется посмотреть видео, например с мобильного телефона. Но передача видео требует высокой скорости. С сотовой связью остаются некоторые проблемы в городе, поэтому Wi-Fi может выступать альтернативой", - считает он.

Обсуждается вопрос и том, делать доступ к беспроводному интернету платным или нет, так как покрыть весь город Wi-Fi за счет бюджета невозможно.