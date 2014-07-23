В доменных зонах .moscow и .москва зарегистрировались 120 брендов

Фото: M24.ru

В доменных зонах .moscow и .москва за неделю с начала приоритетной регистрации брендов, обладающих правовой охраной в России, зарегистрировано порядка 120 товарных знаков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора по связям с общественностью Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Андрея Воробьева.

По его словам, из 120 зарегистрированных брендов 70 находятся в зоне .moscow и 50 - в зоне .москва.

"Часть компаний решила получить свои доменные адреса в обеих зонах: .moscow и .москва. Среди наиболее известных компаний, обратившихся за регистраций: Центр современного искусства "Винзавод", медицинские лаборатории "Инвитро", мясоперерабатывающий завод "Сетунь" и сеть автосалонов Genser", - отметил Воробьев.

Ранее M24.ru сообщало, что регистрация сайтов в доменных зонах .moscow и .москва будет проходить в три этапа.

На первом этапе, с 10 до 15 июня, регистрация будет доступна для правообладателей международных товарных знаков, внесенных в специальный депозитарий ICANN.

С 15 июля по 13 августа имена в столичных доменах будут доступны владельцам товарных знаков, охраняемых на территории России.

Затем, с 19 по 25 августа, пройдет этап регистрации доменов для владельцев фирменных наименований, наименований мест происхождения товаров, СМИ и НКО, зарегистрированных на территории столичного региона.

Отметим, что домены .moscow и .москва в общей сложности рассчитаны на бизнес-структуры, которые хотят себя ассоциировать с городом или регионом. Всем желающим новые доменные имена станут доступны 24 сентября, стандартная стоимость регистрации не превысит 600 рублей.

В настоящее время планируется создание виртуальных каталогов с улицами Москвы и объектами социальной инфраструктуры города. Все они получат свои имена и адрес их будет заканчиваться либо .москва (для внутреннего использования: поликлиники, больницы, школы и т.д.), либо .moscow (для всех пользователей интернета).

Напомним, проект внедрения зоны доменов .moscow и .москва был инициирован национальным регистратором доменов Ru-Center в сентябре 2010 года.