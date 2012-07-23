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Технологии

23 июля 2012, 14:30

Власти разработали требования к официальным порталам Москвы

интернет законопроекты документы мэрия власть

ИТАР-ТАСС

Чиновники IT-департамента Москвы опубликовали проект требований к официальным сайтам столичного правительства. Если в мэрии его утвердят, то к концу этого года должностные лица не смогут публиковать на госпорталах документы задним числом и свободно редактировать уже опубликованный контент, пишут "Известия".

"Мы хотим ввести обязательную возможность подписки на обновления госсайтов, в том числе на документы. Таким образом, можно будет проследить, когда они появились. Даже если документ будет удален, сообщение о его публикации всё равно сохранится у тех, кто подписан на рассылку", - заявила представитель IT-департамента Елена Новикова.

Переход на цифровые документы, которые можно редактировать, провоцирует госслужащих на множество злоупотреблений, считают эксперты. Некоторые скандальные проекты, появившись на госпорталах, быстро удаляются. А чиновники потом утверждают, что их вообще не было.

В новом проекте требований к московским порталам сказано, что все они должны иметь мобильную версию и версию для слабовидящих. Официальные порталы будут размещаться только в домене mos.ru с дублированием в "москва.рф". Контент с подобного портала пользователи смогут использовать совершенно свободно.

По словам Елены Новиковой, всего в Москве более четырех тысяч официальных сайтов - от общегородского до районного уровня. Сейчас столичные ведомства переходят на новые типовые порталы. До конца года их получат 90 органов власти. В 2012 году на это планируется потратить 40 миллионов рублей.

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