Против взломщиков сайта Хамовнического суда возбудят дело

Фото с сайта Хамовнического суда Москвы

Судебный департамент при Верховном суде РФ будет требовать привлечения к уголовной ответственности хакеров, взломавших сайт Хамовнического суда Москвы.

«Судебный департамент при ВС РФ обратится в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту хакерской атаки на сайт и возбуждении уголовного дела», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лях.

Хакерская атака была совершена 21 августа. На главной странице сайта Хамовнического суда появились антиправительственные лозунги и разместили видеоклип на песню "Mrazish" эпатажного болгарского певца AZIS. Кроме того, киберхулиганы переименовали раздела интернет-ресурса. В течение нескольких часов на сайте давалась следующая краткая характеристика деятельности суда: "Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы"; "Судебная практика: хуже некуда"; "Судебное производство: ты одинок"; "Справочная информация: мы знаем о тебе все"; "Пресс-служба: что еще мы можем с*ть"; "Лгуны и обещалкины"; "Электронная приемная: мы все равно не поможем".

На данный момент сайт возобновил работу. Пресс-секретарь суда Дарья Лях подчеркнула, что действия хакеров "нарушают право граждан на доступ к информации о деятельности суда и судебным актам". В настоящее время, специалисты устанавливают, каким образом была проведена хакерская атака.

Ответственность за взлом веб-сайта Хамовнического суда взяли на себя хакеры из Anonymous. Управление "К" МВД России заявило о готовности расследовать кибератаку на сайт Хамовнического суда, если в МВД поступит соответствующая просьба.

Эксперты российской компании "Лаборатория Касперского", специализирующейся на информационной безопасности прогнозируют повторение подобных кибератак.

"Как показывает наш опыт многолетнего наблюдения за ситуацией с хакерскими и вирусными инцидентам на сайтах российских государственных ведомств, уровень их защищенности от информационных угроз достаточно низок. Взломы происходят регулярно, причем в основном с целью распространения с них вредоносных программ, а не по идеологическим причинам", - заявил "Интерфаксу" главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского"