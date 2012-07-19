В Москве заработал интернет-портал для пересчета ЖКУ

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Правильность начисления квартплаты москвичи будут проверять на специальном сайте. В столице заработал интернет-ресурс «Наше ЖКХ», где можно рассчитать тарифы на коммунальные услуги и квартирную плату. Если они будут превышать положенные нормы, то горожане смогут отправлять онлайн-жалобы, пишет газета «Комсомольская правда».

Сервис предоставляет данные по всем поставщикам коммунальных услуг, а специальный калькулятор позволяет сравнить сумму текущих платежей с нормативными значениями.

Если расчетная и фактическая суммы не совпадают, нужно отправить на сайт сообщение, прикрепив к нему фото платежных документов и указав свои координаты.

Помимо этого, на портале «Наше ЖКХ» можно узнать номера «горячих линий» по вопросам ЖКХ; найти подробные инструкции по получению субсидий и даже получить советы о том, как определить собственника территории или здания; как выбрать управляющую компанию или извести крыс в вашем доме.