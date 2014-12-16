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Технологии

16 декабря 2014, 21:07

Робин Уильямс стал самым популярным запросом в Google в 2014 году

интернет Google популярные запросы

Фото: ТАСС

Самым популярным поисковым запросом Google в 2014 году стало имя актера Робина Уильямса, который покончил с собой в августе 2014 года, сообщается в официальном блоге интернет-компании.

Кроме того, пользователи Google чаще всего интересовались чемпионатом мира по футболу в Бразилии, вирусом Эбола, исчезновением "Боинга" авикомпании Malaysia Airlines и флешмобом Ice Bucket Challenge.

На шестом месте в рейтинге оказалась мобильная игра Flappy Bird, на седьмом - террористическая группировка "Исламское государство", затем следует имя победительницы "Евровидения" Кончиты Вурст. На девятом месте среди самых популярных запросов - мультфильм "Холодное сердце", а на десятом - Олимпийские игры в Сочи.

При этом последний запрос возглавил рейтинг популярности в России. На втором месте в российском рейтинге Google оказалось имя певицы Жанны Фриске, а на третьем - сериал "Физрук". Четвертую строчку в российском топе запросов заняло "Евровидение", пятое - события в Крыму, а шестое - сериал "Чернобыль. Зона отчуждения". На седьмом месте оказался относящийся к Олимпиаде запрос "Медальный зачет". Восьмое место занял еще один сериал "Улыбка пересмешника". Замкнули российский рейтинг популярных запросов - события на Украине и iPhone 6.

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