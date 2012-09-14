Снята часть обвинений по делу об атаке на сайт "Аэрофлота"

Фото: ИТАР-ТАСС

Тушинский суд Москвы снял одну из статей УК из обвинений по делу о хакерской атаке на сайт "Аэрофлота". По ходатайству защиты суд прекратил уголовное дело по статье "создание вредоносной программы", в связи с истечением срока давности.

Суд решил рассматривать дело по существу по статье "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование". За данное преступление предусматривается до двух лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

DDoS-атака на сайт компании "Аэрофлот" была организована в 2010 году. В результате в течение нескольких дней на сайте авиаперевозчика не работал сервис покупки электронных билетов.

Обвинения предъявлены Павлу Врублевскому, Максиму Пермякову, а также братьям Игорю и Дмитрию Артимовичам.

По материалам дела, Врублевский, являясь гендиректором ЗАО "Хронопэй", решил принять меры к разрыву контракта между "Аэрофлотом" и компанией "Ассист", которая в то время обслуживала сайт авиаперевозчика. Таким образом бизнесмен хотел устранить конкурента.

Для этого Врублевский создал в Москве организованную группу, куда вошли ведущий специалист службы информационной безопасности Пермяков, а также хакеры братья Артимовичи, которые создали собственную сеть зараженных компьютеров.

По мнению следствия, Артимовичи с 15 по 24 июля 2010 года со своего ноутбука атаковали сайт авиакомпании, блокировав работу системы продажи электронных билетов.

В результате фирма "Ассист" потеряла около 15 миллионов рублей, а "Аэрофлот" - свыше 146 миллионов рублей.

За это Врублевский заплатил хакерам более 20 тысяч долларов.

В суде заказчик, в отличие от других фигурантов, вину не признал. Он заявил, что "Аэрофлот" "вообще не потерял деньги, а уголовное дело рассматривается в суде в рамках спора авиаперевозчика и "ВТБ 24".

Отметим, что ранее Мосгорсуд отменил решение районного суда о возвращении материалов дела в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Дело вернулось в Тушинский суд на повторное рассмотрение.

Слушания по существу назначены на 3 октября.