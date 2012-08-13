Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

13 августа 2012, 11:32

Доступ к "черному списку" сайтов будет ограничен

интернет цензура свежая пресса

ИТАР-ТАСС

Рабочая группа из парламентариев, представителей Минкомсвязи и интернет-сообщества обсудила подзаконные акты, необходимые для вступления в силу с ноября механизма блокировки доступа к сайтам, содержащим опасную для детей информацию.

Поправки, узаконивающие создание реестра опасных веб-страниц, уже утверждены, осталось уточнить детали. Одна из таких деталей — доступ к "черному списку" должен быть закрыт для широкой публики, пишет издание "Ведомости".

"Иначе это будет не борьба с противоправными сайтами, а, наоборот, их реклама", - считает замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По мнению чиновника, закрытость реестра не создает почвы для давления на администрации сайтов, так как если веб-страница попадает в "черный список", владелец сайта немедленно уведомляется об этом. "Другое дело, что необходим общественный мониторинг за решениями органов, полномочных признавать ту или иную информацию противозаконной, — Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, МВД и так далее", - отметил Волин.

Участники совещания предложили создать систему такого мониторинга с участием представителей отрасли, которая регистрировала бы решения этих органов и отмечала все попытки расширительного толкования закона.

Механизм общественного контроля за "черным списком" сайтов должен предусматривать также возможность проверять, почему недоступен тот или иной ресурс. Эксперты предложили создать систему автоматической переадресации запроса — чтобы она перенаправляла пользователя на страницу с объяснением, почему адрес заблокирован.

В целом мнения экспертов по этому вопросу "закрытости" реестра разделились: одни считают предлагаемую меру правильной, другие говорят, что она не имеет смысла, поскольку любой пользователь, прочитавший "черный список", не сможет открыть запрещенные сайты ввиду их блокировки.

Напомним, ранее стало известно о том, что ответственным за ведение "черного списка" сайтов может стать Роскомнадзор.

Закон, вступивший в силу в июле, предполагает создание с 1 ноября 2012 года единого списка сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. Речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков и т. д. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать