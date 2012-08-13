Доступ к "черному списку" сайтов будет ограничен

ИТАР-ТАСС

Рабочая группа из парламентариев, представителей Минкомсвязи и интернет-сообщества обсудила подзаконные акты, необходимые для вступления в силу с ноября механизма блокировки доступа к сайтам, содержащим опасную для детей информацию.

Поправки, узаконивающие создание реестра опасных веб-страниц, уже утверждены, осталось уточнить детали. Одна из таких деталей — доступ к "черному списку" должен быть закрыт для широкой публики, пишет издание "Ведомости".

"Иначе это будет не борьба с противоправными сайтами, а, наоборот, их реклама", - считает замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По мнению чиновника, закрытость реестра не создает почвы для давления на администрации сайтов, так как если веб-страница попадает в "черный список", владелец сайта немедленно уведомляется об этом. "Другое дело, что необходим общественный мониторинг за решениями органов, полномочных признавать ту или иную информацию противозаконной, — Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, МВД и так далее", - отметил Волин.

Участники совещания предложили создать систему такого мониторинга с участием представителей отрасли, которая регистрировала бы решения этих органов и отмечала все попытки расширительного толкования закона.

Механизм общественного контроля за "черным списком" сайтов должен предусматривать также возможность проверять, почему недоступен тот или иной ресурс. Эксперты предложили создать систему автоматической переадресации запроса — чтобы она перенаправляла пользователя на страницу с объяснением, почему адрес заблокирован.

В целом мнения экспертов по этому вопросу "закрытости" реестра разделились: одни считают предлагаемую меру правильной, другие говорят, что она не имеет смысла, поскольку любой пользователь, прочитавший "черный список", не сможет открыть запрещенные сайты ввиду их блокировки.

Напомним, ранее стало известно о том, что ответственным за ведение "черного списка" сайтов может стать Роскомнадзор.

Закон, вступивший в силу в июле, предполагает создание с 1 ноября 2012 года единого списка сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. Речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков и т. д. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда.