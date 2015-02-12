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Технологии

12 февраля, 20:22

Для детей и родителей разработают правила поведения в интернете

интернет безопасность школьники Роскомнадзор РАЭК

Фото: M24.ru

Российская ассоциация электронных коммуникаций при участии Роскомнадзора разрабатывает рекомендации для пользователей по поведению в интернете, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комиссии РАЭК по развитию детского интернета Андрея Воробьева.

Планируется, что рекомендации будут созданы для детей, родителей и педагогов.

"Будут освещаться самые разные аспекты работы в интернете: от технического устройства сети до всех видов опасности, которые там встречаются", - пояснил Воробьев.

По его словам, Роскомнадзор выступает в качестве эксперта при создании раздела, который касается области персональных данных пользователя. В РАЭК считают, что рекомендации по поведению в интернете могут быть использованы в сфере дополнительного образования.

"Надо понимать, что это будет не отдельный предмет, это факультативные занятия или дополнительные уроки, которые можно проводить, к примеру, раз в год или в полугодие", - добавил Воробьев.

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Он отметил, что рекомендации могут быть опубликованы в мае 2015 года, чтобы педагоги могли использовать их в новом учебном году.

Напомним, в октябре в российских школах прошли единые уроки безопасности в интернете, организованные при поддержке РАЭК и "Яндекс".

Детей обучали безопасно общаться в соцсетях, использовать для учебы легальные интернет-ресурсы, научат делать покупки через интернет и не попадаться на уловки мошенников.

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