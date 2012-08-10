"Черный список" сайтов Рунета будет контролировать Роскомнадзор

ИТАР-ТАСС

Предложения специальной группы по подготовке подзаконных актов в связи с принятием закона о "черных списках" веб-сайтов могут быть оформлены к началу сентября, передает РИА Новости.

Ответственным за ведение реестра ресурсов с противоправной информацией, которую будут блокировать в Рунете, предложено сделать Роскомнадзор.

"Скорее всего, предложения будут подготовлены к сентябрю. Работа будет напряженной, но к моменту вступления поправок в силу - 1 ноября - мы сделаем все необходимое, чтобы предоставить на рассмотрение правительства соответствующие документы ", - заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, возглавляющий рабочую группу.

Как отмечает "Российская газета", в системе, где будет храниться реестр, предлагается сделать "точки стыковки" провайдеров и крупных платформ, то есть поисковых систем и социальных сетей. Предполагается, что эта работа будет проходить в автоматическом режиме, так как заниматься бумажной перепиской, да еще и успеть при этом принять решение в течение суток невозможно.

Напомним, согласно закону, срок, в течение которого противоправный контент должен быть убран с сайта после вынесенного его владельцам предупреждения, составляет 24 часа.

Компании будут разделены на тех, кто готов самостоятельно фильтровать негативный контент, и тех, кто этого не делает. Кроме того, сейчас обсуждается идея создания "белого списка" сайтов, куда дети смогут заходить без опасений. Чтобы не было ошибок при блокировке, предлагается создать общественный реестр уже закрытых ресурсов. Не исключено, что будет разработан и механизм, с помощью которого заблокированный ресурс сможет заработать вновь.

Закон, вступивший в силу в июле, предполагает создание с 1 ноября 2012 года единого списка сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. В первую очередь речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда.

Принятие нового закона вызвало бурю возмущения в Рунете. Против ряда положений в законе, помимо рядовых пользователей Сети, выступили такие интернет-гиганты, как Google, Yandex, Wikipedia и др.