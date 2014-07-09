Места на ярмарке выходного дня будут предоставлять только онлайн

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Теперь места на московских ярмарках выходного дня будут предоставляться только онлайн через портал госуслуг Москвы. Соответствующее постановление было принято московским правительством 3 июля, сообщается на официальном сайте комитета государственных услуг столицы.

Стоит заметить, что ранее заявителям приходилось дважды приходить в окружные префектуры для того, чтобы подать заявку на предоставление торгового места и получить результат обращения.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом - заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Второй этап заявочной кампании стартует тогда, когда места найдутся для всех заявителей, включенных в лист ожидания. Отметим, что торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.



В начале апреля в Москве откроются 123 ярмарки выходного дня

Напомним, что сейчас в Москве работают 123 ярмарки выходного дня. В Центральном округе - 10, в Северном - 12, в Северо-Восточном - 13, в Восточном - 12, в Юго-Восточном - 17, в Южном - 14, в Юго-Западном - 12, в Западном - 13, в Северо-Западном - 6, в Новой Москве - 10, а в Зеленограде - 4. На ярмарках выходного дня можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары, произведенные на территории государств - членов Таможенного союза.

Пожаловаться на нарушения на ярмарках выходного дня можно на портале "Наш город". Сюда можно направлять сообщения по темам: "Незаконное размещение", "Нарушение требований к организации и проведению" и "Продажа запрещенных товаров".