С 13 августа доступ к Wi-Fi будет осуществляться по паспорту

Доступ к Wi-Fi будет осуществляться по паспорту

С 13 августа этого года россияне не смогут подключаться к Интернету анонимно в общественных местах. Соответствующие поправки к федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации" приняты постановлением правительства РФ от 31 июля. Для выхода в сеть пользователям придется предъявлять документ, удостоверяющий личность (каким образом будут предъявлять документы, в постановлении не говорится).

Как сказано в документе, "идентификация пользователя осуществляется путем установления его фамилии, имени, отчества, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность". Следовательно, схема подключения к бесплатному Wi-Fi в городских парках, транспорте, офисах, ресторанах и других общественных местах должна будет измениться.

Также постановление оговаривает, что сведения о пользователях интернета и их паспортные данные, а также информацию о времени, проведенном в сети, оператор должен будет хранить не менее полугода.

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в свою очередь, ложится обязанность составлять списки людей, имеющих доступ к их компьютерам и иным устройствам с выходом в Интернет, и предъявлять эти списки операторам.