Обзор московских газет: 8 июня

Осенью мэрия Москвы попытается со второй попытки найти покупателя на свои 9,64% Центра международной торговли рядом с "Москва-Сити". Снижать оценку своего пакета город не намерен. Новая стартовая цена — 1,448 млрд руб.— на треть выше текущей капитализации центра на бирже. «КоммерсантЪ»

Верховный суд подтвердил право граждан сдавать экзамены на получение водительского удостоверения экстерном — без обучения в автошколе. Тем не менее всем, кто хочет воспользоваться такой возможностью, следует поспешить: в скором времени самоподготовка может быть отменена законодательно. Уже вчера Госдума обсуждала соответствующий проект поправок. «КоммерсантЪ»

Московские власти ищут оптимальные места для автостанций, чтобы разгрузить Щелковскую. Московские власти рассматривают 10 проектов новых автостанций. Об этом «Известиям» рассказал главный архитектор города Александр Кузьмин. По его словам, необходимо разгрузить Щелковский автовокзал. Новые объекты привяжут к конечным станциям метро на тех направлениях, откуда автобусы «заходят» в город. «Известия»

По данным ассоциации предпринимателей, без работы могут остаться 20 тыс. человек. Планы столичного правительства по закрытию около трети городских универсальных розничных рынков вызвали недовольство предпринимателей. Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» намерена 8 июня направить обращение на имя мэра Москвы — с просьбой сохранить рынки, перепрофилировав их в сельскохозяйственные. «Известия»

Чаще всего специалисты фиксировали несоблюдение гигиены при готовке и плохое состояние внутренних помещений кафе. Столичный Роспотребнадзор провел плановую проверку 55 предприятий общественного питания, специализирующихся на японской кухне. Нарушения санитарного законодательства и прав потребителей были выявлены в 100% заведений. Эксперты отметили, что суши-бары считаются одной из самых потенциально опасных категорий общепита. Однако нарушений в кафе с традиционной кухней допускается еще больше. «Известия»

Как стало известно «Ведомостям», в России могут запретить не только рекламу пива в электронных СМИ, но и вообще рекламу любого алкоголя в интернете. А действие закона о рекламе — распространить на все сетевые ресурсы. С 23 июля вступает в силу новая редакция закона «О рекламе», в которой установлены новые правила рекламы спиртного. Теперь продвижение алкоголя будет запрещено на первой и последней страницах печатных изданий, на ТВ и радио, в наружной рекламе (за исключением помещений магазинов, торгующих алкоголем). В интернете по новой редакции закона рекламировать алкоголь можно, если он крепче 5%. «Ведомости»

Google решила серьезно усовершенствовать свои карты Google Maps. Она сфотографирует с самолета крупные города и создаст на основе полученных снимков их трехмерные изображения. Google объявила о расширении картографических сервисов Google Maps и Google Earth. Уже к концу года некоторые города на картах можно будет увидеть в трехмерном изображении. До сих пор 3D-изображения были доступны только для просмотра изображений отдельных зданий. «Мы пытаемся создать иллюзию полета над городом в персональном вертолете», — говорит менеджер по продуктам Google Питер Берч. Для получения трехмерных изображений Google будет использовать собственный воздушный флот. «Ведомости»

Минобрнауки представило в правительство расчеты — каким категориям студентов и на сколько будет повышена стипендия уже в этом году. Проект документа под названием «Правила совершенствования стипендиального обеспечения нуждающихся студентов первого и второго курсов» сейчас рассматривается правительством. На прошлой неделе его текст был выложен на сайте Минобрнауки, но без самого интересного — без цифр. Сообщались только общие подходы к системе повышения стипендий: например, что повышенная социальная стипендия назначается хорошистам и отличникам из числа сирот и иных небогатых категорий студентов по решению ученого совета заведения. «Известия»

Столичная мэрия работает над альтернативным механизмом распределения мест для торговых объектов, которые сейчас разыгрываются на аукционах. Одна из идей — наделить узкопрофильные предпринимательские организации правом самостоятельно раздавать своим членам места для ведения бизнеса, без торгов. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя столичного департамента торговли и услуг Никита Кузнецов. «Известия»

В Москве запустят регулярный мониторинг всех зеленых насаждений. Такая информация позволит властям скорректировать планы по высадке деревьев. «Известия»

В ближайшее время столичные библиотеки (их в Москве 440) получат крупнейшую за пять лет поставку компьютерной техники. На эти цели мэрия выделила более 70 млн рублей. Власти рассчитывают, что новое оборудование позволит библиотекам более оперативно оцифровывать свои архивы. Кроме того, у всех районных библиотек появится возможность предоставлять москвичам услуги электронной доставки книг. «Известия»

В администрации Подмосковья, похоже, подозревают, что нехватка мест в детсадах региона вызвана наплывом мигрантов. Губернатор Московской области Сергей Шойгу уже дал поручения главам муниципалитетов пересчитать в дошкольных учреждениях всех детей, чтобы понять, кто родился в регионе, а кто — за его пределами. Сбор данных о приезжих может обернуться скандалом, если его будут вести традиционно — силами правоохранителей. «Московские новости»

Столичные власти начали наблюдать за уборкой дворов с помощью камер наблюдения. С их помощью чиновники надеются выявлять нерадивых подрядчиков и решить проблему недовольства москвичей качеством уборки площадок. В 60% столичных дворов камеры уже установлены, к 2013 году под наблюдение возьмут все 30 тыс. столичных дворов. Москвичи полагают, камеры нужно установить как можно скорее. Эксперты считают, что муниципалы и жители проследят за чистотой куда лучше камеры. «Московские новости»