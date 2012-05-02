Обзор печатной прессы за 2 мая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Федеральной таможенной службы (ФТС), освободившей планшетные компьютеры iPad от уплаты таможенной пошлины. Это нарушение закона о защите конкуренции, сочла ФАС. "Ведомости"

Мэрия разрабатывает проект «Лето в парке». Портал mosgorpark.ru в скором времени превратится в путеводитель по летним развлечениям столичных зеленых зон. На нем появится подробная информация о том, как в этот сезон активно провести время в московских парках: ЦПКиО имени Горького, "Сокольники", "Измайловский", "Таганский", "Перовский", "Лианозовский", "Бабушкинский", "Северное Тушино", "Красная Пресня", а также в "Музеоне", саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана. "Известия"

Ларьки под крышами остановок, в которых торгуют цветами, хлебом, соком, бытовой химией, мешают движению городского транспорта и подлежат сносу, считают власти Москвы. В ходе аукционов в городе останутся только отдельно стоящие торговые палатки. Владельцы остановочно-торговых модулей заявляют, что без работы к 1 июля 2012 года окажется около 20 тыс. человек, и просят мэра столицы спасти их бизнес. "Московские новости"

Поступить на госслужбу в столичную мэрию теперь станет проще. Власти города приступили к созданию Единой автоматизированной информационной системы управления кадрами правительства Москвы. В этом году на нее будет потрачено около 75 млн рублей. "Известия"

На столичных вокзалах теперь можно будет работать не только железнодорожникам, но и пассажирам. На Павелецком вокзале уже открылся первый экспресс-офис, где всем желающим предлагается арендовать рабочее место на несколько часов или недель. За 600 рублей в день клиент получает в распоряжении индивидуальное рабочее место без компьютера, городской телефон, доступ к интернету и всю необходимую оргтехнику. Столичные власти назвали инициативу перспективной. "Известия"

В ближайшее время начнется согласование всех бесплатных автобусных маршрутов, которые возят людей от метро до торговых центров. Эксперты боятся, что процесс затянется и пассажиры лишатся возможности бесплатно доехать до магазинов. Владельцы центров уже готовятся к потере части прибыли. "Известия"

В России планируется создание национального электронного ресурса, помогающего распространению книг российских издательств. Общий электронный ресурс станет сервис-структурой, предоставляющей издателям возможность распространять свои книги. "Известия"

Завтра в Москве откроется международная конференция по будущей системе противоракетной обороны Европы. Наши военные специалисты обещают впервые раскрыть информацию, которую держали от натовцев в строгом секрете. Об этом большом совете по "ракетному зонтику" корреспонденту "РГ" рассказал заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов. "Российская газета"



Объем российского рынка онлайн-игр в 2011 г. составил $668 млн, или 3% мирового, подсчитали аналитики J’son & Partners Consulting. Больше всего российские игроманы тратят на многопользовательские онлайн-игры. URL=http://www.vedomosti.ru/]"Ведомости"[/URL]