В четырнадцати московских парках появился бесплатный Wi-Fi

Качество Wi-Fi в московских парках проверяли братья Эйхфусы

На территории четырнадцати московских парков появились зоны бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы. Теперь посетители смогут поработать за ноутбуком на скорости около 0,5 Мбит/с.

"В каждом парке установлено не менее пяти публичных точек Wi-Fi, которые обеспечивают равномерное покрытие зоны у входа, центральных аллей и пространства, прилегающего к сцене или летней эстраде. Пользоваться бесплатным интернетом можно без ограничений", - говорится в сообщении.

Оборудование, раздающее сигнал, установлено на административных зданиях и на фонарях в парках.

"Оценить преимущества бесплатного Wi-Fi можно будет и в холодное время года, отключать оборудование на зиму не планируется", - уточняется в сообщении.

На данный момент зоны бесплатного интернета появились в парках в "Сокольниках", парке Горького, "Измайлово", "Фили", "Эрмитаж", "Красная Пресня", "Таганский", парке имени Н.Э.Баумана, "Бабушкинский", "Лианозовский", "Перовский", "Кузьминки", "Люблино" и "Северное Тушино".

Ближайший парк с публичным Wi-Fi можно найти на портале mos.ru

Также в сообщении напоминают, что сейчас публичный Wi-Fi есть в городской больнице №15 им. Филатова и в 180 вагонах "Кольцевой линии" метро. К новому учебному году бесплатный интернет появится в 800 образовательных учреждениях Москвы, в столичном департаменте градостроительной политики и в здании мэрии на Тверской, 13.