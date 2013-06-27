Форма поиска по сайту

27 июня 2013, 10:32

Экономика

Фирма грамзаписи "Мелодия" начала продавать музыку в интернете

В интернете появится "Мелодия". Государственная фирма, владеющая коллекцией записей советских и российских исполнителей, начала продажи музыки из своей фонотеки в цифровом формате.

Коллекция "Мелодии" насчитывает несколько сотен тысяч записей, однако на данный момент доступны только четыре тысячи композиций. В дальнейшем магазин будет пополнять ассортимент.

Все треки представлены в максимальном качестве в формате Wav. Позже планируется размещать в магазине еще два популярных формата – mp3 и Flac. Прежде чем скачать песню, ее можно будет послушать в режиме онлайн. Один трек в интернет-магазине "Мелодии" стоит 12 рублей, альбомы - от 20 рублей.

Оплата возможна банковскими картами, электронной валютой (Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги) и другими способами.

