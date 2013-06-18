Архитектор Нью-Йоркского музея искусства проведет лекцию в "Стрелке"

Фото: strelka.com

20 июня в институте "Стрелка" пройдет лекция архитектора Чарльза Ренфро "Новая жизнь зданий".

Вот уже 16 лет Чарльз работает в нью-йоркском бюро Diller Scofidio + Renfro. За свою профессиональную карьеру он руководил такими проектами, как Нью-Йоркский музей искусства и технологии Eyebeam и Бостонский институт современного искусства. Вместе с Ремом Колхасом он разработал план комплексного развития нью-йоркского округа BAM (The BAM Cultural District).

Работы Ренфро публикуются в журналах по всему миру. Он часто читает лекции в США и за рубежом, а также преподает в Колумбийском университете, Университете Райса в Хьюстоне и Новой школе дизайна Парсонса.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции, которая начнется в 20.00.

Трансляция завершена.