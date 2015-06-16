Форма поиска по сайту

16 июня 2015, 14:33

На территории института "Стрелка" пройдет "Ламбада-маркет"

Фото: facebook.com/lambadamarket

28 июня на территории института "Стрелка" пройдет традиционная дизайнерская ярмарка "Ламбада-маркет". Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook. Гостей мероприятия ждет маркет, где будут представлены разнообразные вещи от 190 магазинов, дизайнеров и частных лиц. Кроме того, "Ламбада-маркет" представит фуд-корт, на котором разместятся 30 участников с уличной и домашней едой, грилем, прохладительными лимонадами, мороженым и сладостями. Организаторы обещают выступления диджеев и музыкантов.

"Ламбада-маркет" – это современный рынок выходного дня, существующий с 2009 года.

Место: Институт "Стрелка", Берсеневская набережная, дом 14, строение 5

Время: 29 июня, 12.00 - 22.00

Вход бесплатный

