Законопроект о правах ВИЧ-инфицированных иностранцев нужно доработать – МГД

Мосгордума дала отрицательный отзыв на законопроект о правах ВИЧ-инфицированных иностранцев на пребывание в России. Решение было принято на заседании столичного парламента. Депутаты проголосовали против предоставления ВИЧ-инфицированным гражданам других стран право въезда в Россию при условии, что у них здесь есть семьи.

"Автор законопроекта, указывая, что он не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, либо лукавит, либо обрекает больных людей на огромные расходы на покупку лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. В действительности огромные расходы на лечение будут вынуждены взять на себя региональные органы здравоохранения, которые не смогут отказать людям в медицинской помощи", – заявила глава комиссии МГД по здравоохранению Людмила Стебенкова.

Она отметила, что если наличие семьи и детей у ВИЧ-инфицированного иностранного гражданина станут основанием для въезда, то может возрасти число фиктивных браков и усыновлений с целью пересечения границы и получения бесплатного лечения в России. "Мы считаем, что эти граждане должны пересекать границу не как правило, а в исключительных случаях. Должны быть созданы комиссии, которые будут такие вопросы рассматривать и разрешать въезд, если у ВИЧ-инфицированного есть здесь семья", – добавила депутат.

Предлагаемые в проекте федерального закона изменения не только ухудшат эпидемиологическую ситуацию, связанную с ВИЧ-инфекцией на территории РФ, но и вызовут обоснованные жалобы и претензии со стороны граждан, полагает Стебенкова.

Отметим, что проект документа был внесен правительством РФ в Госдуму в связи с принятием постановления Конституционного суда от 12 марта 2015 гогда по жалобам двух граждан Украины и гражданки Молдовы. Суд обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование изменения, уточняющие основания и процедуры принятия решений, касающихся права иностранных граждан или лиц без гражданства на пребывание и проживание в России. В частности, речь идет о разрешении на въезд для ВИЧ-инфицированных, которые состоят в браке с гражданами РФ.

Предложенный законопроект не соответсвтует задаче, поставленной перед Госдумой Конституционным судом, заявил доктор юридических наук, профессор, научный руководитель Межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и Партнеры Москва" Андрей Шугаев. Авторам следовало внести уточнения в действующее законодательство, но суд не требовал производить радикальные изменения действующего порядка охраны здоровья граждан от смертельного заболевания.

"Введение новых коренных поправок и изменений в действующее законодательство, регулирующее профилактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией, как представляется, должно учитывать не только интересы иностранных граждан и лиц без гражданства, носителей этой страшной инфекции, но также и интересы коренного населения страны", – добавил эксперт.

Он также полагает, что закон провоцирует иностранцев на заключение фиктивных браков.

"Следует весьма тщательно продумать и систему финансирования мер медицинского характера, направленных на оказание соответствующей медицинской помощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам, – заявил Шугаев. – В целом следует отметить, что данный проект еще очень сырой, и требует существенной доработки".

Сейчас если у иностранного гражданина обнаружено социально опасное заболевание, то составляется документ о нежелательности его пребывания в России. За 2014 год среди обследованных в Москве 293 630 иностранцев выявлено 150 ВИЧ-инфицированных( 0,05 процента от числа обследованных). С 2011 года, сообщают в ведомстве, было составлено 335 таких документов.