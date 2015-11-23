Форма поиска по сайту

23 ноября 2015, 08:35

Сегодня в СМИ: Сборы с интернет-посылок и оползень в Мьянме

Фото: m24.ru

Отключение света в Крыму ускорит строительство энергомоста

Из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области Крым полностью отключился от поставок электроэнергии. Блэкаут может активизировать строительство российского энергомоста, пишет "Коммерсантъ".

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, в результате украинским энергетикам грозит потеря рынка, который только за девять месяцев этого года принес им почти 12 миллионов долларов.

Население ТиНАО за три года увеличилось на 78 тысяч человек – Хуснуллин

За три года население Троицкого и Новомосковского округов увеличилось на 78 тысяч человек, заявил в интервью "Ведомостям" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что за то же время число рабочих мест выросло на 80,5 тысячи. Также Хуснуллин добавил, что за пять лет власти достроили в городе 313 зданий, сократив число долгостроев в столице вдвое.

ЕЭК хочет ввести сбор с интернет-торговли

Евразийская экономическая комиссия хочет снизить порог беспошлинной интернет-торговли с тысячи до 150 евро, сообщают "Ведомости".

Для посылок, укладывающихся в лимит, ЕЭК планирует ввести фиксированный сбор в 25 евро. Сейчас в России можно беспошлинно получать посылки для личного пользования на сумму до тысячи евро и весом до 31 килограмма за один календарный месяц.

В России стали собирать меньше иномарок

Число собранных на территории России иномарок сократится впервые с 2000 года, сообщает газета "Ведомости".

Сильнее всего упало производство на калининградском "Автоторе", где собирали авто концерна GM. Также упало число машин на Ford Sollers во Всеволожске и Елабуге.

Ритейлеры ждут роста выручки в праздники

Российские ритейлеры ждут роста выручки несмотря на то, что почти две трети россиян планируют сократить расходы на празднование Нового года, пишет "Коммерсантъ".

В среднем за последние два года продажи в сети "Карусель" в преддверии Нового года превышали среднегодовые показатели на 138 процентов, чего ждут в X5 Retail Group и в текущем году. О планируемом росте выручки также рассказали в сетях "Дикси", Sela и "Адамас".

В Мьянме 104 человека погибли при сходе оползня

Количество погибших при сходе оползня в штате Качин на севере Мьянмы возросло до 104 человек, пишет "Коммерсантъ".

Еще порядка 100 человек числятся пропавшими без вести. Также под завалами оказались десятки домов местных горняков.

