Гостиный двор превратится в большую научную лабораторию

Биотехнология: состояние и перспективы развития
Дата: 20 и 21 февраля
Место: Гостиный двор
Фото: biomos.ru
Ради чего идти: международный конгресс по развитию биотехнологий ждет юную публику. Здесь будет работать детская секция с квестами, научными настольными играми, лабораторными экспериментами. За ходом работ будет следить Вера Башмакова, заведующая лабораторией биохакинга Политехнического музея, учитель школы "Интеллектуал" и редактор сайта "Биомолекула". Научным партнером секции выступила биотехнологическая компания "Амджен", запустившая образовательный проект для школьников и учителей "Биотехнология как профессия будущего. Поколение инноваторов".
Что еще: в рамках конгресса пройдет совершенно взрослое обсуждение фильма "Гаттака". Сотрудники институтов разберут научную составляющую фильма и философско-этические вопросы, затронутые в фильме.
