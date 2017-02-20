Гостиный двор превратится в большую научную лабораторию

Биотехнология: состояние и перспективы развития

Дата: 20 и 21 февраля

Место: Гостиный двор



Ради чего идти: международный конгресс по развитию биотехнологий ждет юную публику. Здесь будет работать детская секция с квестами, научными настольными играми, лабораторными экспериментами. За ходом работ будет следить Вера Башмакова, заведующая лабораторией биохакинга Политехнического музея, учитель школы "Интеллектуал" и редактор сайта "Биомолекула". Научным партнером секции выступила биотехнологическая компания "Амджен", запустившая образовательный проект для школьников и учителей "Биотехнология как профессия будущего. Поколение инноваторов".

Что еще: в рамках конгресса пройдет совершенно взрослое обсуждение фильма "Гаттака". Сотрудники институтов разберут научную составляющую фильма и философско-этические вопросы, затронутые в фильме.

