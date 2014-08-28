Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

28 августа 2014, 14:08

Задержаны четверо подозреваемых в нападении на инкассатора

инкассаторы следствие ограбления задержание преступная группировка

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники угрозыска задержали четверых участников этнической преступной группировки, подозреваемых в налетах на инкассатора, передает пресс-служба столичного главка МВД.

7 июня 2014 года на Ярцевской улице четверо неизвестных напали на работников компании, занимающейся строительством торговых комплексов. Мужчины несколько раз выстрелили в охранника из травматического пистолета и, угрожая оружием, украли сумку с 32 миллионами рублей. В итоге пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями и ссадинами. Преступление вызвало большой общественный резонанс.

19 августа в Москве и Саратовской области задержали троих участников преступной группировки, которые подозреваются в налете. Один из них только в мае этого года вышел из тюрьмы. В ходе обыска у задержанных изъяли травматический пистолет.

Ссылки по теме

Последний участник группировки был задержан 27 августа в Воронежской области.

Сейчас все четверо арестованы. Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к целому ряду аналогичных преступлений. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере". Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать