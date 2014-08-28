Задержаны четверо подозреваемых в нападении на инкассатора

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Сотрудники угрозыска задержали четверых участников этнической преступной группировки, подозреваемых в налетах на инкассатора, передает пресс-служба столичного главка МВД.

7 июня 2014 года на Ярцевской улице четверо неизвестных напали на работников компании, занимающейся строительством торговых комплексов. Мужчины несколько раз выстрелили в охранника из травматического пистолета и, угрожая оружием, украли сумку с 32 миллионами рублей. В итоге пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями и ссадинами. Преступление вызвало большой общественный резонанс.

19 августа в Москве и Саратовской области задержали троих участников преступной группировки, которые подозреваются в налете. Один из них только в мае этого года вышел из тюрьмы. В ходе обыска у задержанных изъяли травматический пистолет.

Последний участник группировки был задержан 27 августа в Воронежской области.

Сейчас все четверо арестованы. Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к целому ряду аналогичных преступлений. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере". Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.