На фасадах столичных зданий покажут ролики о Великой Отечественной войне

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Москвичи смогут увидеть сцены битв Великой Отечественной войны на медиафасадах городских зданий. Так, ролики покажут на стенах Центрального телеграфа и кинотеатра "Октябрь", а также на здании института "Гидропроект" и высотки на Можайском и Ленинградском шоссе.

В рамках проекта "15 ударов Красной армии" покажут целую серию мультимедийных продуктов, статей и роликов о войне. Увидеть ролики на фасадах зданий горожане смогут до конца сентября этого года.

Сейчас идет второй этап из цикла мультимедийных статей "Курская битва". Благодаря роликам можно узнать, почему для атаки был выбран именно Курск, каковы были потери в крупнейшем танковом сражении.

Специалисты агентства "Россия сегодня" создали подробные карты, инфографику. В материалах были использованы архивные видео-, аудио- и фотоматериалы. Мультимедийные статьи о Сталинградской и Курской битвах размещены здесь.

Ранее сообщалось, что баннер с логотипом 70-летия Победы разместят на территории вблизи бывшей гостиницы "Россия", рассказали в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы. Вся конструкция должна быть установлена на территории, прилегающей к дому №6 по улице Варварка. Общий размер изображения превысит 6,7 тысячи квадратных метров.

Столичные власти объявили конкурс на оформление территории, прилегающей к бывшему зданию гостиницы "Россия" к празднованию 70-ой годовщины Победы. По информации пресс-службы, баннер по всей длине будет подсвечен с помощью прожекторов. Общая длина полотна составит 663 метра. Весь монтаж конструкций должен быть выполнен к 3 мая.

Билборды на московских автострадах в мае также оформят в фирменном стиле "Ура Победе!", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив - белый голубь и георгиевская ленточка. Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны.

Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы. Кроме того, на набережных столицы в День Победы пройдет световое шоу - mapping show. В праздничном стиле оформят общественный транспорт и проездные билеты. Москва будет украшена в "победном" стиле с 4 по 12 мая.

Как сообщалось ранее, к юбилею Победы на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. С 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура Победе!". На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.