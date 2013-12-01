Памятники знаменитым русским ученым

Александр Бутлеров, ученый-химикГде расположен: Ленинские горы д.1 С3Скульптор: 3.И. АзгурЧем известен Александр Бутлеров: основател собственную "бутлеровскую" школу, совершил ряд открытий в области химического строения веществДмитрий Менделеев
, ученый-химикГде расположен: Ленинские горы д.1 С3Скульптор: Андрей БембельЧем известен Дмитрий Менделеев: создал периодическую таблицу химических элементов - "таблицу Менделеева"
Климент Тимирязев, ученый-химикГде расположен: Никитские ворота пл.Скульптор: С.Д. МеркуровЧем известен Климент Тимирязев: стал основоположником русской научной школы физиологов растенийИван Мичурин
, биолог-селикционерГде расположен: ВВЦСкульптор: Д.С. ЖиловЧем известен Иван Мичурин: своими опытами по селекции полодово-ягодных культур