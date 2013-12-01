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01 декабря 2013, 18:03

Памятники знаменитым русским ученым

"Большая Москва": Памятники знаменитым русским ученым

Александр Бутлеров, ученый-химик

  • Где расположен: Ленинские горы д.1 С3
  • Скульптор: 3.И. Азгур
  • Чем известен Александр Бутлеров: основател собственную "бутлеровскую" школу, совершил ряд открытий в области химического строения веществ

    • Дмитрий Менделеев, ученый-химик
  • Где расположен: Ленинские горы д.1 С3
  • Скульптор: Андрей Бембель
  • Чем известен Дмитрий Менделеев: создал периодическую таблицу химических элементов - "таблицу Менделеева"

    • Климент Тимирязев, ученый-химик

  • Где расположен: Никитские ворота пл.
  • Скульптор: С.Д. Меркуров
  • Чем известен Климент Тимирязев: стал основоположником русской научной школы физиологов растений

    • Иван Мичурин, биолог-селикционер
  • Где расположен: ВВЦ
  • Скульптор: Д.С. Жилов
  • Чем известен Иван Мичурин: своими опытами по селекции полодово-ягодных культур

    • Сюжет: Инфосправки
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