"Большая Москва": ГМИИ им. А. С. Пушкина



ГМИИ им. А. С. Пушкина, тогда "Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете", открылся в 1912 году.

Одной из особенностей здания были уникальные светопрозрачные перекрытия, предложенные инженером Шуховым. В коллекции музея произведения западного искусства от античности до ХХ века.

Помимо главного здания, в состав музейного городка входят: галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв., отдел личных коллекций, центр эстетического воспитания "Мусейон", дом графики, бывшая городская усадьба XVIII–XIX вв., научные отделы Музея.

Основателем и первым директором Музея в 1911–1913 годах был Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета. В 1961 году музей возглавила Ирина Антонова. Она проработала директором ГМИИ 52 года, и покинула свой пост в 2013 году. Ей на смешу пришла искусствовед Марина Лошак.

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