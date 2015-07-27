Инфляция в России составит 11 процентов за год

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Инфляция в России в этом году достигнет 10,5–11 процентов при текущих ценах на нефть. Об этом рассказал замминистра финансов Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

В целом, прогнозируемый уровень инфляции соответствует тому, что ранее пообещали в Министерстве экономического развития.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика достигла нижней точки спада.

Он также добавил, что спад замедляется благодаря антикризисной политике правительства. По оценке Улюкаева, экономическая ситуация в России в третьем квартале должна улучшиться, по итогам года спад внутреннего валового продукта (ВВП) не превысит 2,6–2,8 процента.

Улюкаев отметил, что сохраняется возможность для дальнейшего снижения ключевой банковской ставки. "Мы считаем, что она будет в диапазоне 10–10,5 процента. К концу первого квартала следующего года и по нашему прогнозу, и по прогнозу Центрального банка, она вернется к значению примерно 7 процентов", – сказал Улюкаев. Последний раз такая ставка рефинансирования устанавливалась ЦБ летом 2014 года.

Напомним, что согласно прогнозам Минфина пик снижения ВВП придется на третий квартал 2015 года, и только затем ситуация начнет улучшаться. Совокупное падение в 2015 году составит 2,5 процента.