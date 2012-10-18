Продукты питания в Москве подорожали на 5,5%

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам девяти месяцев 2012 года стоимость продуктов питания в столичных магазинах увеличилась на 5,5%. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В аналогичном периоде прошлого года продукты подорожали всего на 1,3%, сообщает РИА Новости.

По словам Немерюка, в период с января по сентябрь текущего года столичные показатели соответствовали уровню инфляции в Санкт-Петербурге и в среднем по стране. Но при этом они ниже, чем в регионах Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов.

В сентябре текущего 2012-го на столичном продовольственном рынке сложилась нулевая инфляция. Индекс потребительских цен на продукты питания составил 100%, а в сентябре прошлого года – 99,8%, подчеркнул глава ведомства.

В конце сентября минимальный набор продуктов питания обходился москвичам в 2,996 тысяч рублей. За месяц этот показатель снизился на 2,6%.



Что касается оборота розничной торговли, то с января по сентябрь он составил 2,559 триллиона рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 101,3%.