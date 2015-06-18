Рост цен на бензин может отстать от инфляции - Новак

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Рост цен на бензин в этом году может оказаться ниже уровня инфляции. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, показатели первых пяти месяцев года позволяют рассчитывать, что цены на бензин или не превысят уровень инфляции, или будут ниже него.

Несколько дней назад Московская топливная ассоциация выпустила отчет о том, что на заправках Москвы подорожало топливо.

За неделю Аи-92 подорожал на 0,5%, до 33,13 рубля за литр, Аи-95 – на 0,5%, до 36,01 рубля, а дизельное топливо – на 0,2%, до 34,98 рубля.

Больше всего поднялись цены на заправках "Татнефти" – на 50 копеек за литр и "Газпром нефти" – 49 копеек за литр.

По прогнозу главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России в декабре 2015 года может составить около 11%.

"Существенное снижение инфляционного давления стало причиной пересмотра нашего среднесрочного прогноза. По нашим обновленным оценкам, годовая инфляция будет около 11% в декабре 2015 года", - заявила она ранее.

Отметим, что в марте Центробанк прогнозировал, что инфляция по итогам года при реализации базового сценария может дойти до 12-14%. По состоянию на 8 июня годовая инфляция равнялась 15,6%.