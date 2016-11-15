Социальные выплаты проиндексируют по уровню реальной инфляции

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Социальные выплаты в феврале 2017 года будут проиндексированы по уровню реальной инфляции. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил премьер-министр России, расходы на индексацию пенсий в следующем году превысят 200 миллиардов рублей. Эти средства получат около 45 миллионов граждан страны.