15 ноября 2016, 19:33

Экономика

Социальные выплаты проиндексируют по уровню реальной инфляции

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Социальные выплаты в феврале 2017 года будут проиндексированы по уровню реальной инфляции. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил премьер-министр России, расходы на индексацию пенсий в следующем году превысят 200 миллиардов рублей. Эти средства получат около 45 миллионов граждан страны.

Во втором полугодии 2016 года из-за нехватки ресурсов не будут проводить индексацию пенсий. Вместо планового повышения пособий выдадут разовые выплаты в размере пяти тысяч рублей. На эти цели выделено 221,7 миллиарда рублей.

Пенсии россиянам проиндексируют в феврале 2017 года по размеру фактической инфляции 2016 года. По прогнозам Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 5,8-5,9 процента.

При этом из-за изменений в законодательстве работающим пенсионерам не будут проводить индексацию пенсий. Они получат свои деньги только, когда закончат работать.

